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Son dakika haberleri... Ticaret Bakanı Muş: "(Yeşil mutabakat) AB ve üye ülkeler nezdinde girişimlerimizi sürdürüyoruz" - Son Dakika

Son dakika haberleri... Ticaret Bakanı Muş: "(Yeşil mutabakat) AB ve üye ülkeler nezdinde girişimlerimizi sürdürüyoruz"

30.06.2021 12:46

Son dakika gündem haberine göre Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ankara Sanayi Odası haziran ayı meclis toplantısına katıldı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ankara Sanayi Odası haziran ayı meclis toplantısına katıldı.

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"Avrupa Birliği başta olmak üzere komşu ve çevre ülkelerle ticaretimizin artırılması konusunda girişimlerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Küresel ekonomide yaşanmakta olan belirsizlikler ve kırılganlıklar, uluslararası işbirliğini zaruri kılarken Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği'nin ilişkisinin ortak çıkarlar temelinde geliştirilmesi daha da önemli bir hale gelmiştir."

"Devlet olarak sınırda karbon düzenlemesi başta olmak üzere yeşil mutabakat ile hayata geçirilecek uygulamaların Türkiye ile AB arasında korumacı politikalara dönüşmemesi ve bu alanda AB'nin yeşil dönüşüme yönelik fonlarına erişim başta olmak üzere işbirliklerinin geliştirilmesi amacıyla AB ve üye ülkeler nezdinde girişimlerimizi sürdürüyoruz"

Son dakika haberleri... Ticaret Bakanı Muş: (Yeşil mutabakat) AB ve üye ülkeler nezdinde girişimlerimizi sürdürüyoruz
Son dakika haberleri... Ticaret Bakanı Muş: (Yeşil mutabakat) AB ve üye ülkeler nezdinde girişimlerimizi sürdürüyoruz
Son dakika haberleri... Ticaret Bakanı Muş: (Yeşil mutabakat) AB ve üye ülkeler nezdinde girişimlerimizi sürdürüyoruz
Son dakika haberleri... Ticaret Bakanı Muş: (Yeşil mutabakat) AB ve üye ülkeler nezdinde girişimlerimizi sürdürüyoruz
Son dakika haberleri... Ticaret Bakanı Muş: (Yeşil mutabakat) AB ve üye ülkeler nezdinde girişimlerimizi sürdürüyoruz
Son dakika haberleri... Ticaret Bakanı Muş: (Yeşil mutabakat) AB ve üye ülkeler nezdinde girişimlerimizi sürdürüyoruz

Ankara Sanayi Odası, Avrupa Birliği, Mehmet Muş, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Ticaret Bakanı Muş: '(Yeşil mutabakat) AB ve üye ülkeler nezdinde girişimlerimizi sürdürüyoruz' - Son Dakika


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