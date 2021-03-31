Son dakika haberleri: Ticaret Bakanı Pekcan ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai ile görüştü - Son Dakika

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai ile videokonferans yöntemiyle görüştü. Bakan Pekcan, "Ülkelerimiz arasındaki ticareti daha da kolaylaştırmak ve ikili ticaret hacmimizi artırmak için atılacak yeni adımları ele aldık" dedi.

Bakan Pekcan, sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD Ticaret Temsilcisi Sayın Katherine Tai ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik, küresel ve ikili konularda görüş alışverişinde bulunduk. Mevcut ticari ve ekonomik ilişkilerimizi değerlendirdik ve ülkelerimiz arası ticareti geliştirmek için güçlü bir irade ortaya koyduk. Tai ile ülkelerimiz arasındaki ticareti daha da kolaylaştırmak ve ikili ticaret hacmimizi daha da artırmak için atılacak yeni adımları ele aldık. DTÖ'nün etkin işleyişi ve çevresel olarak sürdürülebilir ticaret gibi başlıklardaki işbirliğimizi de görüştük. Ayrıca, ABD tarafından çelik ve alüminyum ithalatına karşı yürütülen soruşturma ile dijital hizmet vergisi konusundaki Section 301 soruşturması konularında da görüşlerimizi Sayın Tai ile paylaştım" ifadelerine yer verdi.

(İHA)