Son dakika... - Ticaret Bakanı Pekcan, Azerbaycan'da- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: - "Tek pazar ilkesi doğrultusunda, Türkiye ile Azerbaycan arasında Serbest... - Son Dakika

Son dakika... - Ticaret Bakanı Pekcan, Azerbaycan'da- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: - "Tek pazar ilkesi doğrultusunda, Türkiye ile Azerbaycan arasında Serbest...

01.04.2021 18:14

Son dakika gündem haberine göre - Ticaret Bakanı Pekcan, Azerbaycan'da Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Tek pazar ilkesi doğrultusunda, Türkiye ile Azerbaycan arasında Serbest ticaret anlaşması yakışır" Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, tek pazar ilkesi doğrultusunda Türkiye ile Azerbaycan arasında bir Serbest Ticaret...

- Ticaret Bakanı Pekcan, Azerbaycan'da

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:

"Tek pazar ilkesi doğrultusunda, Türkiye ile Azerbaycan arasında Serbest ticaret anlaşması yakışır"

BAKÜ - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, tek pazar ilkesi doğrultusunda Türkiye ile Azerbaycan arasında bir Serbest Ticaret Anlaşmasının yakıştığını ve amaçlarının Serbest Ticaret Anlaşması olması gerektiğini ifade etti.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gelen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Bakü'de düzenlenen toplantıda Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ve Gümrük Komitesi Başkanı Sefer Mehdiyev ile bir araya geldi. En son 19 Şubat'ta düzenlenen 9. Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı vesilesiyle Cabbarov ve Mehdiyev ile bir araya geldiklerini hatırlatan, Bakan Pekcan, Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı vesilesiyle iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri geniş kapsamlı bir şekilde ele alma fırsatı bulduklarını ifade etti.

"1 Mart tarihi itibari ile tercihli ticaret anlaşmamız yürürlüğe girdi"

İki ülke arasındaki ikili ve ticari ekonomik ilişkilerimizi gelişmesi yönünde çalışmalara devam edeceklerini belirten Bakan Pekcan, "Orada 53 maddelik eylem planı vardı. Biz bakanlık olarak bu 53 maddenin teker teker takipçisi oluyoruz. 1 Mart tarihi itibari ile tercihli ticaret anlaşmamız yürürlüğe girdi. Ama oradaki ürün listesi Türkiye ilişkilerini yakışmayacak kadar küçüktür. Çünkü 150 ürün liste tertip etmişler arkadaşlarımız, çalışıyorlar ama sizin de söylediğiniz gibi tek pazar ilkesi doğrultusunda Türkiye ile Azerbaycan arasında serbest ticaret anlaşması yakışır. Bizim hedefimiz serbest ticaret anlaşması olmalı. Bu listeleri tertip edip hızlandırırken bir yandan da çalışmalarına başlamalıyız" dedi.

"Ticaretimiz de liberalleşmeyi konuşmalıyız"

Pekcan,1 Nisan itibari ile Azerbaycan ve Türkiye arasında kimlikle seyahatin önü açıldığını ifade ederek, artık listelerin konuşulması gerektiğini aktardı. Bakan Pekcan, "Ticaretimiz de liberalleşmeyi konuşmalıyız. Cumhurbaşkanlarımızın bize hedef gösterdiği 15 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşabilmek için ticaretin önündeki engelleri karşılıklı olarak kaldırmalı, yerel paralarla ticaretin önünü daha çok açmalı ve her iki ülkenin ekonomilerini nasıl katkı sağlayabiliriz o konuda yoğunlaşmalıyız" ifadelerini kullandı.

"Karabağ bölgesinde altyapı üstyapı her türlü açıdan işbirliği yapmaya biz hazırız"

İki ülke arasındaki ilişkilerde yatırımların son derece önemli olduğunu belirten Pekcan, "Bugün Ermenistan'ın Karabağ bölgesindeki yıktığı, altyapı üstyapı her türlü açıdan işbirliği yapmaya biz hazırız. Buraya iş dünyasının temsilcileriyle beraber, STK başkanları ile birlikte geldim. İnşallah yarın da yuvarlak masa toplantısında da kendileriyle beraber olacağız. Türkiye mobilya ihracatında, otomotiv ve tekstil de olduğu gibi iyi durumda ama mobilyada kullanılan TDİ ve poliol üretimi Türkiye'de yapılmamakta. Ama Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi Türkiye'de TDİ hammaddesini üretebilmekte. Bu konuda yatırım yapmak için Türkiye'de mobilya üreticileriyle toplantılar yaptılar. Bu yatırım bizim için çok önemli. Bu yatırımın sizlerin destekleriyle biran önce gerçekleşmesini diliyoruz" dedi.

Bakan Pekcan, Türk iş adamlarının Azerbaycan'da, Karabağ'da, Nahçıvan'da yatırımlarını artırmasını beklediklerini vurgulayarak, işgalden kurtarılan bölgelerde Türkiye-Azerbaycan-Nahçıvan Koridoru ile ilgili durumları da dikkate alarak ortaya çıkan fırsatların değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Pekcan'ın Azerbaycan temasları yarın da devam edecek

Bakan Pekcan, yarına kadar devam edecek Bakü temasları kapsamında yarın Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ve Başbakan Ali Asadov tarafından kabul edilecek. Pekcan, Haydar Aliyev'in mezarını, Azerbaycan ve Türk şehitliklerini ziyaret edecek. İş adamları ve STK başkanlarıyla yuvarlak masa toplantısına ve Türkiye ile Azerbaycan arasında e-ticaret hakkında mutabakat zaptının imza törenine katılacak olan Pekcan'ın, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından da kabul edilmesi bekleniyor.

Son dakika... - Ticaret Bakanı Pekcan, Azerbaycan'da- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: - Tek pazar ilkesi doğrultusunda, Türkiye ile Azerbaycan arasında Serbest...
Son dakika... - Ticaret Bakanı Pekcan, Azerbaycan'da- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: - Tek pazar ilkesi doğrultusunda, Türkiye ile Azerbaycan arasında Serbest...
Son dakika... - Ticaret Bakanı Pekcan, Azerbaycan'da- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: - Tek pazar ilkesi doğrultusunda, Türkiye ile Azerbaycan arasında Serbest...
Son dakika... - Ticaret Bakanı Pekcan, Azerbaycan'da- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: - Tek pazar ilkesi doğrultusunda, Türkiye ile Azerbaycan arasında Serbest...

Ruhsar Pekcan, Azerbaycan, Türkiye, Bakü, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika... - Ticaret Bakanı Pekcan, Azerbaycan'da- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: - 'Tek pazar ilkesi doğrultusunda, Türkiye ile Azerbaycan arasında Serbest... - Son Dakika


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