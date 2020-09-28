Son dakika haber: Ticaret Bakanı Pekcan: "Türkiye'de doğrudan yatırımı bulunan ülkeler arasında Hollanda birinci... - Son Dakika

Son dakika haber: Ticaret Bakanı Pekcan: "Türkiye'de doğrudan yatırımı bulunan ülkeler arasında Hollanda birinci...

Son dakika haberlerine göre Ticaret Bakanı Pekcan: "Türkiye'de doğrudan yatırımı bulunan ülkeler arasında Hollanda birinci sırada" Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Hollanda, bugüne kadar ülkemize yönelik doğrudan sermaye girişlerinde 25,7 milyar dolar yatırım gerçekleştirmiş olup yüzde 15,9 pay ile ülkemizde doğrudan...

Ticaret Bakanı Pekcan: " Türkiye'de doğrudan yatırımı bulunan ülkeler arasında Hollanda birinci sırada"

ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Hollanda, bugüne kadar ülkemize yönelik doğrudan sermaye girişlerinde 25,7 milyar dolar yatırım gerçekleştirmiş olup yüzde 15,9 pay ile ülkemizde doğrudan yatırımı bulunan ülkeler arasında birinci sırada yer almaktadır. Türkiye'den iş insanlarımızın da Hollanda'da yaptıkları yatırımların tutarı 14 milyar doları bulmuştur. Bu rakamlar göstermektedir ki; Türk iş insanları en çok Hollanda'da yatırım yapmaktadır" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Türkiye - Hollanda 3'üncü Ortak Ekonomik ve Ticari İşbirliği Komitesi Toplantısı imza törenine katıldı. İngilizce olarak Ticaret Bakanlığı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantının imza bölümünün ardından Bakan Pekcan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Hollanda Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Sigrid Kaag'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen video konferans toplantısı ardından açıklamalarda bulunan Ticaret Bakanı Pekcan, "Hollanda, ticari ve ekonomik ilişkilerimizin oldukça gelişmiş olduğu ülkeler arasında. Hollanda'yla ilişkilerimizi uzun vadeli olarak görmekteyiz. Hollanda ile ticari ve ekonomik ilişkilerimizin önümüzdeki dönemde ivme kazanacağını değerlendiriyoruz" diye konuştu.

2019 yılı itibariyle Türkiye ile Hollanda arasındaki ticari hacmin 9 milyar dolara ulaştığına değinen Pekcan, hedefin 15 milyar dolar sevileri olduğunu ifade etti. Türkiye ile Hollanda arasındaki JETCO mekanizmasının tüm ekonomik ilişkilerin ele alındığı bir mekanizma olduğunu dile getiren Pekcan, JETCO toplantılarının düzenli olarak gerçekleştirilmesi gerektiğine değindi.

Bakan Pekcan, toplantı sonuçlarının da iyi değerlendirilip takip edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bugün gerçekleştirdiğimiz toplantı sonucunda ikili ilişkilerden karşılıklı yatırımlara, müteahhitlik hizmetlerine, ticaretten sanayi alanındaki iş birliğine, ulaştırmadan çevreye pek çok farklı başlıkta görüştük ve az önce imzaladığımız mutabakat zaptına da yansıtmış bulunuyoruz. Mutabakat zaptında yer alan tüm hususların hayata geçirilmesinin temini amacıyla gerekli çalışmayı göstereceğimiz özellikle vurgulamak isterim" şeklinde konuştu.

Bakan Pekcan, Türkiye ile Hollanda arasında gerçekleştirilmesi planlanan bir sonraki JETCO toplantısının pandemi koşullarının yüz yüze toplantıya izin vereceği ilk fırsatta yapılması konusunda karşılıklı fikir birliğine varıldığını aktardı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yaptığı basın açıklamasından sonra yine video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek ve Türkiye özel sektör kuruluşları ile Hollanda Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Sigrid Kaag'ın da katılacağı bir yuvarlak masa toplantısı yapılacağını söyledi.

Türkiye ile Hollanda arasındaki somut ve önemli iş birliği alanlarından bir tanesinin de yatırımların karşılıklı teşvik edildiği konusu olduğunu belirten Pekcan, "Hollanda, bugüne kadar ülkemize yönelik doğrudan sermaye girişlerinde 25,7 milyar dolar doğrudan yatırım gerçekleştirmiş olup yüzde 15,9 pay ile ülkemizde doğrudan yatırımı bulunan ülkeler arasında birinci sırada yer almaktadır. Türkiye'den iş insanlarımızın da Hollanda'da yaptıkları yatırımların tutarı 14 milyar doları bulmuştur. Bu rakamlar göstermektedir ki Türk iş insanları en çok Hollanda'da yatırım yapmaktadır" dedi.

Son dakika haber: Ticaret Bakanı Pekcan: Türkiye'de doğrudan yatırımı bulunan ülkeler arasında Hollanda birinci...
Son dakika haber: Ticaret Bakanı Pekcan: Türkiye'de doğrudan yatırımı bulunan ülkeler arasında Hollanda birinci...
Son dakika haber: Ticaret Bakanı Pekcan: Türkiye'de doğrudan yatırımı bulunan ülkeler arasında Hollanda birinci...
Son dakika haber: Ticaret Bakanı Pekcan: Türkiye'de doğrudan yatırımı bulunan ülkeler arasında Hollanda birinci...
Son dakika haber: Ticaret Bakanı Pekcan: Türkiye'de doğrudan yatırımı bulunan ülkeler arasında Hollanda birinci...
Son dakika haber: Ticaret Bakanı Pekcan: Türkiye'de doğrudan yatırımı bulunan ülkeler arasında Hollanda birinci...
Son dakika haber: Ticaret Bakanı Pekcan: Türkiye'de doğrudan yatırımı bulunan ülkeler arasında Hollanda birinci...
Son dakika haber: Ticaret Bakanı Pekcan: Türkiye'de doğrudan yatırımı bulunan ülkeler arasında Hollanda birinci...
Son dakika haber: Ticaret Bakanı Pekcan: Türkiye'de doğrudan yatırımı bulunan ülkeler arasında Hollanda birinci...
Son dakika haber: Ticaret Bakanı Pekcan: Türkiye'de doğrudan yatırımı bulunan ülkeler arasında Hollanda birinci...

Ruhsar Pekcan, Hollanda, Yatırım, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 17:37 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber: Ticaret Bakanı Pekcan: 'Türkiye'de doğrudan yatırımı bulunan ülkeler arasında Hollanda birinci... - Son Dakika Ekonomi

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