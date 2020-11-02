Son dakika haberleri... Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Ekim ayında, altın hariç bakıldığında, ihracatın ithalatı karşılama oranı; yüzde 95,3."
02.11.2020 12:11
Son dakika haberlerine göre Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Ekim ayında, altın hariç bakıldığında, ihracatın ithalatı karşılama oranı; yüzde 95,3."
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Ekim ayında, altın hariç bakıldığında, ihracatın ithalatı karşılama oranı; yüzde 95,3." - ANKARA
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