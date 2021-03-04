Son dakika haberleri: Ticaret Bakanlığı 63 şirketi "dış ticaret sermaye şirketi" statüsüne aldı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Ticaret Bakanlığı 63 şirketi "dış ticaret sermaye şirketi" statüsüne aldı

04.03.2021 08:29
Son dakika haberleri: Ticaret Bakanlığı 63 şirketi

Son dakika haberler: Ticaret Bakanlığı, 63 şirkete "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü verdi.

Ticaret Bakanlığı, 63 şirkete "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü verdi.

Bakanlığın "Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar" tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararda, ilgili tebliğ kapsamında bu yıl "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü verilen 63 şirketin isim ve iletişim bilgilerine ilişkin liste yer aldı.

Öte yandan, Resmi Gazete'nin 22 Mayıs 2020 ve 5 Eylül 2020 tarihli sayılarında yayımlanan konuya ilişkin kararlar yürürlükten kaldırıldı.

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Ticaret, Gazete, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri: Ticaret Bakanlığı 63 şirketi 'dış ticaret sermaye şirketi' statüsüne aldı - Son Dakika Ekonomi


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