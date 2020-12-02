Son dakika haberleri! Ticaret Bakanlığı: GTS'ye göre Kasım'da ihracat yüzde 0.95 düştü

Genel ticaret sistemine (GTS) göre, Kasım ayında yıllık bazda, ihracat, yüzde 0.95 azalarak 16 milyar 88 milyon dolara gerilerken, ithalat, yüzde 16.07 artarak 21 milyar 158 milyon dolara yükseldi.

Ticaret Bakanlığı verilerine göre bu dönemde dış ticaret hacmi, yüzde 8.05 artarak 37 milyar 246 milyon dolara yükseldi ve ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 76.0 oldu.