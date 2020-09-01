Son dakika haberleri! Ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti - Son Dakika

Manisa'nın Salihli ilçesinde yaya olarak karşı kaldırıma geçmek isteyen kişiye hafif ticari araç çarptı, hastaneye kaldırılan yaya tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kaza, Ankara- İzmir E96 Karayolu Mersindere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salihli yönünden, Ahmetli yönüne gitmekte olan S.K. (53) yönetimindeki 35 GC 9348 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmek isteyen Deniz Doğan'a (35) çarptı. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Doğan, tedavi altına alındığı Salihli'deki özel bir hastanede hayatını kaybetti.

Polis, sürücü S.K.'yi gözaltına aldı. - MANİSA