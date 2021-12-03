Son dakika haberleri: TİKA'dan Dünya Engelliler Günü'nde Bosna Hersek'teki Özel Gereksinimli Çocuklara Destek - Son Dakika

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Bosna Hersek'teki çalışmalarına bir yenisini ekledi.

TİKA, 3 Aralık Dünya Engelliler günü kapsamında Bosna Hersek'in Domalyevats şehrinde Angelus Özel Gereksinimli Çocuklar Gündüz Bakım Merkezi'ne konuşma ve işitme sıkıntısı yaşayan çocuklar için özel ekipman temin etti.

Ekipman ile konuşma, dil, ses, yutkunma ve işitme bozukluğu olan çocukların tedavisine katkı sağlanacak.

Teslim töreninde konuşan Angelus Özel Gereksinimli Çocukların Ebeveynleri Derneği Başkanı Petar Duymenoviç, merkez kurulmadan önce bölgede dil ve konuşma sıkıntısı yaşayan çocukların, terapi hizmeti için başkent Saraybosna'ya ya da Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'e gittiklerini belirterek "Kovid-19 salgını sebebiyle sınır geçişlerinde yaşanan sıkıntılardan ötürü birçok çocuk terapilere katılamadı. Bizlere ekipman yardımında bulunan TİKA ve Türk halkına teşekkürlerimizi iletiyoruz." dedi.

TİKA Saraybosna Koordinatörü Muhammed Ünal da engelli çocukların topluma ve eğitim sistemine daha etkin katılımlarının sağlanmasına yönelik gerçekleştirilen projeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ünal, her insanın bir engelli adayı olduğunun bilinciyle projelere yaklaşıldığını ve özel gereksinimli çocuklara yönelik sadece aralık ayında değil aralıksız farkındalık göstermek için her zaman çalıştıklarını ifade etti.

2015'te kurulan Angelus Özel Gereksinimli Çocuklar Gündüz Bakım Merkezi, dil ve konuşma sıkıntısı yaşayan çocuklara hizmet veriyor. Bakım merkezinde hizmetlerinin tamamı özel eğitim uzmanları ve psikologlar tarafından sunuluyor.

Konum olarak Oraşye, Gradaçats, Bosanski Şamats ve Brçko özerk bölgelerine yakın olan bakım merkezi, yılda ortalama 3 bin çocuğa ücretsiz hizmet veriyor.