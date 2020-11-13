Son dakika haberleri! "TİM Bölgesel İstişare Toplantıları" sürüyor - Son Dakika

Son dakika haberleri! "TİM Bölgesel İstişare Toplantıları" sürüyor

13.11.2020 15:25
Son dakika haberleri!

Son dakika haberleri... Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) Genel Sekreterliğimizin ihracatı, yılbaşından bu yana 36 milyar doları aştı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) Genel Sekreterliğimizin ihracatı, yılbaşından bu yana 36 milyar doları aştı. Bu rakam, aynı dönemdeki toplam ihracatımızın yüzde 29,3'üne tekabül ediyor." ifadelerini kullandı.

Yapılan açıklamaya göre TİM, "Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye" hedefi doğrultusunda ihracatçıların sorunlarını ve taleplerini dinlemek ve destek vermek üzere "TİM Bölgesel İstişare Toplantıları" düzenlemeye devam ediyor.

Sanal ortamda gerçekleştirilen toplantıya TİM Başkanı İsmail Gülle, Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, İMMİB Koordinatör Başkanı Tahsin Öztiryaki, TİM yönetim kurulu üyeleri ve ihracatçı birlikleri başkanları katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TİM Başkanı İsmail Gülle, ihracatın kısa zaman içinde toparlanmasının kendileri için sevindirici olduğunu aktardı.

İhracatçıların ekim ayında 17,3 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamını yakaladığını hatırlatan Gülle, şunları kaydetti:

"İstanbul'un bu rekorlara katkısı çok büyük. Ekim ayında, 7 milyar dolarlık ihracatla İstanbul, aylık ihracatımızın yüzde 40'ından fazlasını, tek başına gerçekleştirdi. Geride bıraktığımız ay, İMMİB Genel Sekreterliğimizin ihracatı, yüzde 11,5'lik artışla, 4 milyar 680 milyon dolara ulaştı. Aylık ihracatımızın yüzde 29'undan fazlası, İMMİB bünyesindeki ihracatçılarımız tarafından gerçekleştirildi. Ülkemiz ihracatının lokomotifi İstanbul, İstanbul ihracatının öncüsü ise İMMİB üyeleri olmaya devam ediyor.

Ocak-ekim döneminde, İMMİB tarafından en çok ihracat gerçekleştirilen ülkeler 3 milyar 48 milyon dolarla Birleşik Krallık, 2 milyar 536 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 698 milyon dolarla ABD oldu. Yine İtalya, İsrail, İspanya, Fransa ve Romanya'ya İMMİB bünyesinde gerçekleşen ihracatımız aynı dönemde, 1 milyar doları aştı."

"Mücevher ürünleri ihracatı 2,9 milyar dolara ulaştı"

Gülle, yılın 10 aylık döneminde İMMİB bünyesinde, kimyevi madde ve mamulleri ihracatının 9,7 milyar dolara, çelik ihracatının 6,1 milyar dolara, elektrik ve elektronik ihracatının 8,9 milyar dolara, demir ve demir dışı metal ihracatının 6,5 milyar dolara, madencilik ürünleri ihracatının 2,6 milyar dolara, mücevher ürünleri ihracatının ise 2,9 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

Mücevher ihracatçılarının, ekim ayında geçen yılın aynı ayına oranla, ihracatını dolar bazında yüzde 168 artırmasının sevindirici olduğunu belirten Gülle, şu bilgileri verdi:

"Çelik ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,7, madencilik ürünleri ihracatı yüzde 4,3, elektrik-elektronik ihracatı ise yüzde 4,4 arttı. Mücevher sektörümüzün de dahil olmasıyla, İMMİB Genel Sekreterliğimiz, 2020 yılının ekim ayında en fazla ihracat yapan 10 sektörün 5'ini bünyesinde barındırmış oluyor. Genel Sekreterliğimizin ihracatı ise yılbaşından bu yana 36 milyar doları aştı.

Bu rakam, aynı dönemdeki toplam ihracatımızın yüzde 29,3'üne tekabül ediyor. 2020 yılının son iki ayında da İMMİB Genel Sekreterliği bünyesindeki ihracatçılarımız, Türk ihracatının lokomotifi olmaya devam edecek ve ülkemizi ihracatta yıldız senemiz olacağına inandığımız 2021 yılına emin adımlarla taşıyacaktır."

"24,5 milyar dolar kredi, 13,5 milyar dolar sigorta desteği sağladık"

Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, yılın 10 ayında, geçen yılın aynı dönemi ile mukayese edildiğinde, ihracata sağladıkları desteği yüzde 5 artırdıklarını belirterek, "Yaklaşık olarak toplam 37,9 milyar dolarlık destek sağladık. Bunun 24,5 milyar doları kredi ve 13,5 milyar doları da sigorta desteği oldu. Ekim ayında ihracatta Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık ve inşallah rekor kırmaya hep birlikte devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"12 günde 301 milyon dolar bir ihracat yapmışız"

Geçen yıl demir ve demirdışı metal ihracatının 8,2 milyar dolar olduğunu ifade eden İMMİB Koordinatör Başkanı Tahsin Öztiryaki, şu bilgileri verdi:

"Geçtiğimiz dönem yaptığımız ihracat rakamını inşallah bu sene yapacağız ve bir miktarda aşacağız diye düşünüyoruz. En son 1-12 Kasım rakamları önümüzdeki günleri kapsayacağı için çok önemli ve yüzde 17'lik bir artışla 12 günde 301 milyon dolar bir ihracat yapmışız. İnşallah bu artış önümüzdeki aya da ayın diğer zaman dilimine de yansır. Biz bütün birliklerle beraber 9 milyar dolar ihracat yapmayı hedefliyoruz."

İstanbul, Türkiye, Maden, İmmib, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri! 'TİM Bölgesel İstişare Toplantıları' sürüyor - Son Dakika Ekonomi


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