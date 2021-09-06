- Tıp fakültesini kazanan öğrenci, anne ve babasının öğrencisi oldu

Edirne'de 22 yıldır tıp fakültesinde doktor olan babasının öğrencisi oldu

EDİRNE - Trakya Üniversitesi'nde görev yapan Prof. Dr. Sedat Üstündağ ve Dr. Ayten Üstündağ'ın Tıp Fakültesi'ni kazanan oğulları Kaan Üstündağ'ın kaydını Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu yaptı.

Yükseköğretime Geçiş Sınavı tercih ve yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kayıtları başladı. Edirne'de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görev yapan Üstündağ çiftinin oğulları Kaan Üstündağ, anne ve babasının öğrencisi olmanın mutluluğunu yaşadı.

Trakya'daki üniversitelerde, kayıt heyecanı yaşanmaya başlandı. Bazı öğrenciler kayıt işlemlerini E-Devlet üzerinden gerçekleştirirken, bazıları ise Trakya Üniversitesi'nde oluşturulan kayıt ünitelerinde işlemlerini gerçekleştiriyor.

Üstündağ'ın kaydını Rektör Tabakoğlu yaptı

TÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ ve Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretimi Üyesi Dr. Ayten Üstündağ'ın oğulları Kaan Üstündağ, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı. Ailesiyle birlikte kayıt heyecanı yaşayan Üstündağ, anne-babasının izinden giderek hekim olma yolundaki ilk adımı attı.

Üstündağ çiftinin oğulları Kaan Üstündağ'ın kaydını Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu gerçekleştirdi. Bir buçuk yıllık aranın ardından yüz yüze eğitime başlandığını söyleyen Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, 2021-2022 eğitim öğretim döneminin ilk kaydını yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Üniversitede görev yapan iki kıymetli meslektaşlarının evlatlarının fakülteye kaydı ile döneme başladıklarını aktaran Rektör Tabakoğlu, "Kaan Üstündağ, anne babasının görev yaptığı üniversiteyi tercih etti. Bu bizim güçlü bir kurum olduğumuzun en önemli göstergesi. Evlatları çok yüksek bir puan aldılar ama tercihleri anne babasının hizmet ettiği kurum oldu. Kendilerini canı gönülden tebrik ediyorum" dedi.

"İyi ki de yazmışım, çok mutlu oldum"

Anne ve babasının öğrencisi olacağı için heyecanlı olduğunu aktaran Kaan Üstündağ, Trakya Üniversitesi'nde kaliteli bir eğitim verildiğine dikkat çekti. Birinci tercihine Trakya Üniversitesi'ni yazdığını belirten Üstündağ, "Babam ve annem yıllardır zaten burada. Gönül rahatlığıyla tercihimi buradan yana kullandım. İyi ki de yazmışım, çok mutlu oldum" dedi.

22 yıldır Trakya Üniversitesi'nde çalıştığını belirten Prof. Dr. Sedat Üstündağ, oğullarının birinci tercih olarak burayı seçmesinin mutluluk kaynağı olduğunu söyledi. Oğullarının kendi çalıştıkları üniversiteyi tercih etmesinin mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Dr. Ayten Üstündağ, yeni dönemin hayırlı olmasını diledi.