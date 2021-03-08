Son dakika haberleri! TIR'a arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 3 kişi öldü (2) - Son Dakika

Son dakika haberleri! TIR'a arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 3 kişi öldü (2)
08.03.2021 02:14
Gelen son dakika haberine göre KİMLİKLERİ BELLİ OLDUAdana'nın Ceyhan ilçesinde TIR'a arkadan çarpan hafif ticari araçta hayatını kaybedenlerin, Abdullah Gökkaya (25), Mehmet Kaya (25) ve Hasan Yusuf Taştan (25) olduğu belirlendi.
KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Adana'nın Ceyhan ilçesinde TIR'a arkadan çarpan hafif ticari araçta hayatını kaybedenlerin, Abdullah Gökkaya (25), Mehmet Kaya (25) ve Hasan Yusuf Taştan (25) olduğu belirlendi. Suşturmayı sürdüren polis, hafif ticari aracı Abdullah Gökkaya'nın kullandığı saptandı.
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