Kaza, Fuatpaşa Mahallesi Sakıp Sabancı Caddesi'nde meydana geldi. Abdurrahman Örengül kullandığı 43 HY 923 plakalı otomobille park halindeki 43 FK 306 plakalı TIR'a çarparak kontrolü kaybetti. Yol ortasındaki reklam panosuna da çarpan Örengül'ün otomobili, devrilerek ters döndü. Kazada yaralanan Örengül, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! TIR'a ve panoya çarpan otomobil ters döndü; kaza anı kamerada - Son Dakika

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