Son dakika haberleri | TIR'DA 111 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ, SÜRÜCÜ TUTUKLANDI - Son Dakika
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Son dakika haberleri | TIR'DA 111 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ, SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

01.05.2022 12:08

Son dakika haber: GAZİANTEP'te polisin takibe alıp, durdurduğu TIR'da yapılan aramada 111 kilo 100 gram esrar ele geçirildi, şoför tutuklandı.

GAZİANTEP'te polisin takibe alıp, durdurduğu TIR'da yapılan aramada 111 kilo 100 gram esrar ele geçirildi, şoför tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisinin ardından harekete geçti. Ekipler, uyuşturucunun taşındığı TIR'ı tespit edip, takibe aldı. Otoyolda durdurulan TIR'da eğitimli köpekle arama yapıldı. TIR'ın dorsesinde poşetler içerisinde 111 kilo 100 gram esrar ele geçirildi. İsmi açıklanmayan TIR şoförü gözaltına alınırken, esrara da el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen TIR şoförü, 'uyuşturucu madde ticareti yapma ve nakletme' suçundan tutuklandı. (DHA)

Son dakika haberleri | TIR'DA 111 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ, SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
Son dakika haberleri | TIR'DA 111 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ, SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
Son dakika haberleri | TIR'DA 111 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ, SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
Son dakika haberleri | TIR'DA 111 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ, SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Esrar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | TIR'DA 111 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ, SÜRÜCÜ TUTUKLANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | TIR'DA 111 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ, SÜRÜCÜ TUTUKLANDI - Son Dakika
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