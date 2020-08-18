Son dakika haberleri: TIR dorsesinde 120 kaçak göçmen yakalandı (2) - Son Dakika

KAÇMAYA ÇALIŞAN KAÇAK GÖÇMENLER YAKALANDI

Samsun'da, polis ekiplerince durdurulan TIR'ın dorsesinde yakalanan 120'ye yakın kaçak göçmen, konaklamaları için Atatürk Spor Salonu'na getirildi. Bu sırada TIR'ın dorsesini yırtarak kaçan 7 göçmen, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yeniden yakalandı. Türkçe bildiğini söyleyen bir göçmen, " Afganistan'dan geldik. Kaçarak getirdiler bizi buraya. Yola çıkalı 5 gün oldu, o zamandan beri yoldayız. İstanbul'a bizi çalışmaya götüreceklerdi. Afganistan'da iş olmadığı için kaçtık" dedi.

Tayfur KARA/SAMSUN,