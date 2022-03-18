Son dakika haberleri... Tır ile otomobil çarpıştı, 5 yaşındaki kız hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Tır ile otomobil çarpıştı, 5 yaşındaki kız hayatını kaybetti

18.03.2022 13:03
Son dakika haberleri... Tır ile otomobil çarpıştı, 5 yaşındaki kız hayatını kaybetti

Son dakika habere göre Eskişehir'de bir tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 yaşında kız çocuğu hayatını kaybederken annesi ağır yaralandı.

Eskişehir'de bir tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 yaşında kız çocuğu hayatını kaybederken annesi ağır yaralandı.

Kaza, Eskişehir - Bursa kara yolu Batıkent Köprülü Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Arife Z. (36) idaresindeki 34 BBZ 42 plakalı otomobil ile A.T.'nin kullandığı 54 D 0883 plakalı tır çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Arife Z. ile araçta yolcu olarak bulunan kızı 5 yaşındaki kızı Elif Mina Z. yaralandı. Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yaralılar Eskişehir Şehir Hastanesi ile Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan 5 yaşındaki Elif Mina, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayati tehlikesi bulunan anne Arife Z.'nin yaşam mücadelesinin Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde devam ettiği öğrenildi.

Tır sürücüsü A.T. gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

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Son dakika... Eskişehir'de tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı, 5 yaşındaki kızı öldü Son dakika... Eskişehir'de tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı, 5 yaşındaki kızı öldü Aranan 24 adet araç ve 87 adet otomobil beyni ele geçirildi, 2 kişi yakalandı Aranan 24 adet araç ve 87 adet otomobil beyni ele geçirildi, 2 kişi yakalandı

Yunus Emre Devlet Hastanesi, Eskişehir, Otomobil, Arife, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Tır ile otomobil çarpıştı, 5 yaşındaki kız hayatını kaybetti - Son Dakika


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