Son dakika haberleri: Tır otomobilin üzerine devrildi: 1 ölü - Son Dakika

İhbar üzerine ekiplerin sevk edildiği kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. - MALATYA

Malatya 'da tır ile otomobilin karıştığı trafik kazasında tır otomobilin üzerine devrildi. Kazada, otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

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