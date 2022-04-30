Son dakika haberleri... Tır şarampole devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Tır şarampole devrildi: 1 yaralı

30.04.2022 09:49
Son dakika haberleri... Tır şarampole devrildi: 1 yaralı

Bir son dakika haberine göre Kırıkkale'de kontrolden tırın şarampole devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Kırıkkale'de kontrolden tırın şarampole devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Kııkkale'nin Delice ilçesi Kırıkkale- Çorum karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turan Nesibov idaresindeki 90 NB 992 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde şarampole devrildi. Kazada sürücü Nesibov yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Nesibov, yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

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Kırıkkale, Çorum, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Tır şarampole devrildi: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Tır şarampole devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
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