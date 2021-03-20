TIR şarampole devrildi, kupası ikiye bölündü: 1'i ağır 2 yaralı - Son Dakika

MANİSA'nın Kula ilçesinde yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan TIR, şarampole devrildi. Refüjdeki bariyerleri yerinden söken TIR'ın kupasının ikiye bölündüğü kazada, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında İzmir- Ankara D300 karayolu Kavacık rampasında meydana geldi. İddiaya göre, İzmir yönünden Uşak istikametine ilerleyen Mehmet Taş idaresindeki 33 CNC 86 plakalı TIR, yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Orta refüje çarparak TIR, yolun sağ tarafından bulunan şarampole devrildi. Kaza sırasında TIR'ın kupasından fırlayan şoför Mehmet Taş ve yanındaki kardeşi Hasan Taş, ağır yaralandı. TIR'ın kupası ikiye bölünürken, kazanın şiddetiyle refüjdeki demirler sökülerek yolu trafiğe kapattı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Hasan Taş, sağlık ekiplerinin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hasan Taş'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Şoför Mehmet Taş ise Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, kaza nedeniyle İzmir-Ankara D300 Karayolu'nun Uşak istikameti bir süre trafiğe kapandı. Kazanın şiddetiyle karayoluna savrulan refüj demirlerinin yoldan kaldırılması ile trafik, polis ekiplerince tek şeritten sağlandı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.