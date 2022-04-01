Son dakika haberleri | Tır şoförünün feci şekilde öldüğü kaza kamerada - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Tır şoförünün feci şekilde öldüğü kaza kamerada

01.04.2022 00:57
Son dakika haberleri | Tır şoförünün feci şekilde öldüğü kaza kamerada

Son dakika 3. sayfa haberi: Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kontrolden çıkan tırın üst geçide çarpması sonucu meydana gelen kazada, sürücü feci şekilde hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kontrolden çıkan tırın üst geçide çarpması sonucu meydana gelen kazada, sürücü feci şekilde hayatını kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Tekirdağ- İstanbul yolu üzeri Yenice Mahallesi Cem Çelebi İlkokulu karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyreden Bekir Togaç (52) yönetimindeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yaya üst geçidine çarptı.

Kaza sonrası hurdaya dönen tırın şoförü Togaç, sıkıştığı yerde hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle İstanbul istikametinde trafikte 3 saat aksama yaşandı. - TEKİRDAĞ

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Son dakika haber | Üst geçidin ayağına çarpan TIR'ın şoförü öldü; kaza kamerada Son dakika haber | Üst geçidin ayağına çarpan TIR'ın şoförü öldü; kaza kamerada

Tekirdağ, İstanbul, Çorlu, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Tır şoförünün feci şekilde öldüğü kaza kamerada - Son Dakika


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