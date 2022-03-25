Son dakika haberleri | Tır Sürücüsü park halindeki aracının içinde ölü bulundu - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Tır Sürücüsü park halindeki aracının içinde ölü bulundu

25.03.2022 17:24
Son dakika haberleri | Tır Sürücüsü park halindeki aracının içinde ölü bulundu

Son dakika haberler... Hatay'ın Payas ilçesinde tır sürücüsü, park halindeki aracının içerisinde ölü olarak bulundu.

Hatay'ın Payas ilçesinde tır sürücüsü, park halindeki aracının içerisinde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, Karşı mahalle D-817 karayolu kenarındaki alanda park halinde 23 ACE 110 Plakalı tırı ile bekleyen Bekir Bayındır (57) adlı sürücünün uzun zamandır aracından inmediğini fark eden orada bekleyen diğer Tır şoförleri aracın yanına yaklaştıklarında Bayındır'ın hareketsiz halde olduğunu fark ederek yardım istediler.

Tırın camlarını kırarak müdahale edilen tır sürücüsü Bekir Bayındır'ın yaşamını yitirdiği anlaşıldı. Şahsın ölüm nedeninin belirlenmesi için cansız bedeni adli tıp morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - HATAY

Son dakika haberleri | Tır Sürücüsü park halindeki aracının içinde ölü bulundu
Son dakika haberleri | Tır Sürücüsü park halindeki aracının içinde ölü bulundu

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Payas, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Tır Sürücüsü park halindeki aracının içinde ölü bulundu - Son Dakika


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