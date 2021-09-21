Son dakika haberleri! TIR YAN YATTI: 2 ÖLÜ, 1 YARALI - Son Dakika

Burdur'un Ağlasun ilçesinde küçükbaş hayvan yüklü TIR'ın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada Serdar Uygun (31) ile Muhammet Tanır (39) yaşamını yitirdi, Afgan uyruklu Ali Muhammet Reşit ağır yaralandı. TIR'ın dorsesindeki 260 küçükbaş hayvandan çoğunun da öldüğü belirlendi. Kaza, saat 14.00 sıralarında Antalya- Isparta karayolunun Ağlasun ilçesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün kim olduğu henüz tespit edilemeyen, küçükbaş hayvan yüklü 42 AFE 783 plakalı TIR, sürücünün kontrolünden çıkarak yan yattı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. Kazada TIR'da bulunan Serdar Uygunç ile Muhammet Tanır'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan Afgan uyruklu Ali Muhammet Reşit ise ambulansla Isparta Şehir Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

TIR'ın dorsesinde yüklü 260'a yakın küçükbaş hayvandan çoğunun da öldüğü belirlendi. Kazanın ardından TIR, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.