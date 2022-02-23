Tıra arkadan çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Tıra arkadan çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

23.02.2022 22:37

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde seyir halindeki tıra arkadan çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde seyir halindeki tıra arkadan çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Şahin (17) idaresindeki motosiklet, aynı istikamette seyir halindeki Ö.K. idaresindeki 45 FV 647 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ile 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada motosiklet sürücüsü Ahmet Şahin'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Şahin'in cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından adli tıpa kaldırılırken jandarma ekipleri ise yolda güvenlik önlemleri aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Aykut Yeniçağ - Önder Aydın/İHA)

Tıra arkadan çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Tıra arkadan çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Tıra arkadan çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Tıra arkadan çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

YORUMLAR
500
Son dakika: Manisa'da park halindeki tıra çarpan motosikletin sürücüsü öldü Son dakika: Manisa'da park halindeki tıra çarpan motosikletin sürücüsü öldü Kovalamaca sonucu durdurulan araçta 10 kilo bonzai ele geçirildi Kovalamaca sonucu durdurulan araçta 10 kilo bonzai ele geçirildi

Ahmet Şahin, Yunusemre, Jandarma, Manisa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tıra arkadan çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
22:50 Pelin Öztekin'den, heyecanlandıran açıklama! Babası Rasim Öztekin, ölmeden önce filmde oynamış!
22:48 Savaş ihtimali spor organizasyonlarını da etkiledi! Rusya'da düzenlenecek etkinlik Türkiye'ye veriliyor
22:45 ABD'den korkutan açıklama: Rusya askerlerinin yüzde 80'ini Ukrayna'ya girmek üzere ileriye konuşlandırdı
22:16 Son Dakika: ABD'den Rusya'ya karşı yeni hamle! Kuzey Akım 2 projesi yetkililerine yaptırım uygulanacak
22:04 Tarihçi İlber Ortaylı canlı yayında Putin'in Osmanlı sözlerini değerlendirdi, kaçırdığı noktayı açıkladı
21:51 Fatih Altaylı, yeni logo tasarımına çok sinirlendi: Bu formayı onaylamak Galatasaray'a ihanettir
21:24 Süper Lig'deki erteleme maçında gol sevinci yaşanmadı! Gaziantep FK, sahasında Yeni Malatyaspor'la berabere kaldı
21:23 Ölüm anında beyni incelenen adam, sadece güzel günleri düşünmüş!
20:51 Başarılı oyuncu Beren Saat imaj değiştirdi! Yeni tarzı hayranlarından tam not aldı
20:48 Dünya, bu hakemi konuşuyor! Elazığspor maçında verdiği kararlarla herkesi şaşırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2022 23:06:16. #1.11#
SON DAKİKA: Tıra arkadan çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement