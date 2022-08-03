Tıra çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de seyir halindeki tıra çarpan otomobilin takla attığı kazada bir kişi yaralandı. Kaza anını anlatan tır sürücüsü, "Arkadan geldi, çok süratliydi. Ne olduğunu anlamadım, çok ses geldi, sanki uçak düşer gibiydi, 'güm' yaptı" dedi.

Kaza, sabah saatlerinde Kırıkkale- Kırşehir kara yolunun 15'inci kilometresindeki Hurdalık Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mithat Bütün idaresindeki 40 DU 409 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde Abdurrahman Bayrak'ın kullandığı 06 CAK 498 plakalı tıra çarptı. Seyir halindeki tıra çarpan otomobil savrularak takla attı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 23 yaşındaki sürücü Bütün, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazada büyük çapta maddi hasar alan otomobil ise çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaza anını İHA muhabirine anlatan tır sürücüsü Abdurrahman Bayrak, "Kırıkkale'nin girişinde yatmıştım, takograf dolmuştu, Konya'ya gidiyorum. Arkadan geldi, çok süratliydi araba. Ne olduğunu anlamadım, çok ses geldi, sanki uçak düşer gibiydi, 'güm' yaptı. Baktım önde araba gidiyor, ne oldu anlamadım. Araba devrilmiş, baktım adam öldü. Adamda da bir şey yokmuş. Tekere vurunca devrilmiş" dedi.