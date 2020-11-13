Son dakika haberleri! Tire'de Kovid-19 denetimleri - Son Dakika

Tire'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında maske ve sigara denetimi yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında kamuya açık alanlarındaki denetimi sürüyor.

Cumhuriyet Meydanı'nda çalışma yürüten polis ekipleri, salgın nedeniyle alınan karar gereği kamuya açık alanlarda sigara içilmemesi ve maskelerin de uygun şekilde takılması yönünde uyarılarda bulundu.

Polis, maske takmayan ve yasaklanan caddede sigara içen vatandaşlara cezai işlem uyguladı.