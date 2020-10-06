Son dakika haberleri: Tire'de uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Tire'de uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli gözaltına alındı

Gelen son dakika haberine göre İzmir'in Tire ilçesinde polis ekipleri 5 ayrı uyuşturucu operasyonunda 9 zanlıyı yakaladı.

İzmir'in Tire ilçesinde polis ekipleri 5 ayrı uyuşturucu operasyonunda 9 zanlıyı yakaladı. İlçe genelindeki bazı adreslerde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarını alan polisler, operasyon düzenledi. Ekipler, 3 gün boyunca 5 ayrı adreste yaptıkları aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı maddeler ile 2 silah ele geçirdi. Operasyonların birinde ekiplerden kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan zanlıya ayrıca 11 bin lira cezai işlem uygulandı. Gözaltına alınan 9 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

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