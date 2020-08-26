Son dakika haberleri! Tırın motor bölümünde çıkan yangın korkuttu - Son Dakika

Son dakika haberleri! Tırın motor bölümünde çıkan yangın korkuttu

Son dakika haberi: Tırın motor bölümünde çıkan yangın korkuttu Mobilya yüklü tır yanmaktan son anda kurtarıldı Kırıkkale'de mobilya yüklü tırın motor bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Tırın motor bölümünde çıkan yangın korkuttu

Mobilya yüklü tır yanmaktan son anda kurtarıldı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de mobilya yüklü tırın motor bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Kırıkkale- Kırşehir kara yolunun 20. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Y. yönetimindeki 38 ZU 437 plakalı mobilya yüklü tırın motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü Ramazan Y. aracı durdurup itfaiyeden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen Keskin Belediyesine ait itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın nedeniyle trafik polisi ekiplerince kapatılan kara yolu, söndürme işleminin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberleri! Tırın motor bölümünde çıkan yangın korkuttu

Murat Erat, Kırıkkale, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2020 18:49

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Tırın motor bölümünde çıkan yangın korkuttu - Son Dakika
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