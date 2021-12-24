Üye Girişi
Son dakika haberleri | 'Tırpan' operasyonun İstanbul ayağında 9 kişi yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberleri | 'Tırpan' operasyonun İstanbul ayağında 9 kişi yakalandı

24.12.2021 09:53
Son dakika haberleri | 'Tırpan' operasyonun İstanbul ayağında 9 kişi yakalandı

Son dakika 3. sayfa haberi: Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) ekiplerince, mafya tipi organize suç örgütleri ile bu örgütlere silah temin eden suç gruplarına yönelik 27 ilde başlatılan 'Tırpan' kod adlı operasyonun İstanbul ayağında 9 şüpheli yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) ekiplerince, mafya tipi organize suç örgütleri ile bu örgütlere silah temin eden suç gruplarına yönelik 27 ilde başlatılan 'Tırpan' kod adlı operasyonun İstanbul ayağında 9 şüpheli yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığınca bu sabah saatlerinde çıkar amaçlı suç örgütlerine ve mafya tipi yapılanmalara yönelik İstanbul, Ankara, Adana, Antalya, İzmir, Bursa, Balıkesir, Diyarbakır, Mersin, Muğla, Aydın, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Çanakkale, Denizli, Düzce, Elazığ, Gaziantep, Karabük, Konya, Malatya, Mardin, Rize, Samsun, Şanlıurfa ve Tekirdağ'ın da aralarında olduğu 27 ilde eş zamanlı operasyon başlatılmıştı.

"Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak", "Örgütün Faaliyetleri Kapsamında Yağma", "Tefecilik", "Tehdit" suçlarını gerçekleştiren 13 organize suç örgütü ile söz konusu örgütlere silah temin eden 28 suç grubunda faaliyet gösterdiği tespit edilen toplam 389 şüpheli şahsa yönelik gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı.

Adı geçen illerdeki ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklar tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 'Tırpan' kod adı verilen operasyonun İstanbul ayağında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Beylikdüzü, Avcılar, Esenyurt ve Büyükçekmece ilçeleri başta olmak üzere kent genelinde faaliyet gösteren, kamuoyunda "Sarallar" olarak bilinen suç örgütüne operasyon başlatıldı.

"Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma", "yağma", "Yağma Amaçlı Tehdit" ve "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçlarına karıştıkları tespit edilen, liderliğini E. B. isimli şahsın yaptığı suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda 1 ruhsatsız tabanca ve 18 fişek ele geçirildi. - İSTANBUL

Emniyet Genel Müdürlüğü, KOM Daire Başkanlığı, İstanbul, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | 'Tırpan' operasyonun İstanbul ayağında 9 kişi yakalandı - Son Dakika


YORUMLAR
500
Altı muhalefet partisinin "güçlendirilmiş parlamenter sistem" çalışmasında sona gelindi Altı muhalefet partisinin "güçlendirilmiş parlamenter sistem" çalışmasında sona gelindi         
09:57
Altın ne kadar oldu? 24 Aralık gram, çeyrek altın kaç TL? Altın ne kadar oldu? 24 Aralık gram, çeyrek altın kaç TL?         
09:42
"Tırpan" operasyonu! 27 ilde eş zamanlı yapıldı, çok sayıda gözaltı kararı var "Tırpan" operasyonu! 27 ilde eş zamanlı yapıldı, çok sayıda gözaltı kararı var         
09:00
İçinde kadınların olduğu araç dereye uçtu: 2 kişi yaralandı İçinde kadınların olduğu araç dereye uçtu: 2 kişi yaralandı         
08:11
ABD Başkanı Biden, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde ithalatı yasaklayan yasaya onay verdi ABD Başkanı Biden, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde ithalatı yasaklayan yasaya onay verdi         
21:23
Benzin ve motorine gelen büyük indirim pompayı değiştirmedi! Vatandaş tepkili Benzin ve motorine gelen büyük indirim pompayı değiştirmedi! Vatandaş tepkili         
18:18
Bakan Varank'ın hesabı bozuldu! Paylaşımından 2,5 saat sonra asgari ücret 26 dolar birden eridi Bakan Varank'ın hesabı bozuldu! Paylaşımından 2,5 saat sonra asgari ücret 26 dolar birden eridi         
17:20
Ahırdan kuzuyu kapıp kaçan kurt neye uğradığını şaşırdı! Ahırdan kuzuyu kapıp kaçan kurt neye uğradığını şaşırdı!         
16:23
Taraftarları heyecanlandıran haber! Vedat Muriqi, İstanbul'a geldi Taraftarları heyecanlandıran haber! Vedat Muriqi, İstanbul'a geldi         
16:20
Hülya Avşar'dan yeni açıklama: Hiçbirinizi takmıyorum ve saymıyorum Hülya Avşar'dan yeni açıklama: Hiçbirinizi takmıyorum ve saymıyorum         
16:18
Emniyetin partisinde kadın meslektaşının tweerk yaptığı ABD'li polis amirinin başı dertte Emniyetin partisinde kadın meslektaşının tweerk yaptığı ABD'li polis amirinin başı dertte         
16:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mezarım biraz daha büyük olacak" dedi, salondakiler dua ile karşılık verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mezarım biraz daha büyük olacak" dedi, salondakiler dua ile karşılık verdi         
15:07
CHP'li Veli Ağbaba cüzdanını kürsüde unutunca AK Partili Elitaş fırsatı kaçırmadı CHP'li Veli Ağbaba cüzdanını kürsüde unutunca AK Partili Elitaş fırsatı kaçırmadı         
15:02
Son Dakika: Dolar 10,68 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaştı Son Dakika: Dolar 10,68 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaştı         
14:29
Akdeniz'in derinliklerinde topla topla bitmeyen hazine! Akdeniz'in derinliklerinde topla topla bitmeyen hazine!         
14:29
Koronavirüse yakalanan Engin Altan Düzyatan: Benimle temas edenler lütfen test yaptırsın Koronavirüse yakalanan Engin Altan Düzyatan: Benimle temas edenler lütfen test yaptırsın         
14:09
Tarım Kredi marketleri yüzde 30 indirim yaptı, sıra zincir marketlerde! Tarım Kredi marketleri yüzde 30 indirim yaptı, sıra zincir marketlerde!         
13:53

Son Dakika Haberleri
09:45 Oyuncu Ayşe Tolga'ya hayatının şoku: Çalışanı tarafından 1 milyon TL'lik mücevheri çalındı
09:42 Altın ne kadar oldu? 24 Aralık gram, çeyrek altın kaç TL?
09:27 Son Dakika! Bakanlık'tan kur korumalı TL vadeli mevduat açıklaması:Birden fazla kez yararlanılabilecek
09:24 Döviz kurlarında bugün: 24 Aralık 2021 Dolar, Euro, Sterlin fiyatları
09:16 Bangladeş'te feribot tutuştu! 30 kişi feci şekilde yanarak can verdi
09:15 33 yıl sonra annesine kavuşan adamdan yürek yakan sözler: Sağlam bıraktın, kör buldun anne
09:13 Nafaka tartışması yeniden başlıyor! Devlet,erkeklerin yerine nafaka mı ödeyecek?
09:03 Memur ve emeklilere müjde! Zamla birlikte ek ödemeler de artacak
09:00 "Tırpan" operasyonu! 27 ilde eş zamanlı yapıldı, çok sayıda gözaltı kararı var
08:34 Acıların Kadını Bergen'in hayatı sinemada! Bergen filminden ilk fragman yayınlandı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2021 10:02:25. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | 'Tırpan' operasyonun İstanbul ayağında 9 kişi yakalandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement