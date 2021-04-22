Son dakika haberleri! TİSK Başkanı Akkol'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı Açıklaması - Son Dakika

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akkol, mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 101. yıl dönümünü ve 23 Nisan UIusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını gurur ve mutlulukla kutladıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bundan tam 101 sene önce Türkiye Büyük Millet Meclisi 'Özgürlüğün de eşitliğin de adaletin de dayanağı, ulusal egemenliktir' düsturuyla açılmıştır. Böylece 23 Nisan'da aziz milletimizin İstiklal mücadelesinde gösterdiği azim ve kararlılık, ulusal egemenlik ile taçlanmıştır. Ne mutlu ki böylesine anlamlı bir gün, tüm dünya çocuklarına armağan olmuş, geleceğe dönük yüzümüz ve aydınlık geleceğimiz olan çocuklarımız için bir bayram haline gelmiştir."

Çocukları, Türkiye'nin gerçek sahipleri, milletin en büyük varlığı ve geleceğinin teminatı olarak gördüklerini vurgulayan Akkol, "Türk milletinin istikbali, çocuklarımızı bir cevher gibi en iyi şekilde işlememiz ve geliştirmemiz ile daha da parlak olacaktır. İçinden geçtiğimiz bu dönüşüm sürecinde çocuklarımızı geleceğe bugünden hazırlamamız her zamankinden daha da büyük önem taşımaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Akkol, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitleri rahmetle andığını, gazilere saygı ve minnetlerini sunduğunu belirterek "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız tüm çocuklarımız ve ulusumuz için kutlu olsun." ifadelerini kullandı.