Son dakika haberleri | TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, BTSO'nun çevrim içi Müşterek Komiteler Toplantısı'na katıldı - Son Dakika

Son dakika haberleri | TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, BTSO'nun çevrim içi Müşterek Komiteler Toplantısı'na katıldı

01.02.2021 12:07
Son dakika haberleri | TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, BTSO'nun çevrim içi Müşterek Komiteler Toplantısı'na katıldı, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde tüm oda ve borsaların müthiş bir gayretle çalıştığını belirtti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde tüm oda ve borsaların müthiş bir gayretle çalıştığını belirtti.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasınca (BTSO) çevrim içi düzenlenen Müşterek Komiteler Toplantısı'na katılan Hisarcıklıoğlu, Türkiye'deki oda ve borsaların salgın döneminde üyelerinden gelen sorun ve talepleri çözmek için büyük bir gayretle çalıştığını vurguladı.

Salgını atlattıktan sonra yüz yüze buluşmayı dileyen Hisarcıklıoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Salgının başladığı günden bu yana 365 oda ve borsa başkanımız açık yüreklilikle söylüyorum, müthiş çalışma yaptılar. Özellikle Bursa Ticaret ve Sanayi Odamızın Başkanı İbrahim Burkay, gece gündüz demeden sizlerin dertlerine tercüman olmak için her türlü sıkıntınızı bizlere ilettiler. Şahitleri benim. Biz de bu talepleri bakanlarımıza ilettik. Bu kapsamda Bursa Ticaret ve Sanayi Odamıza teşekkür ediyorum. Üyelerinizi yalnız bırakmadınız, onların yanında oldunuz.

Sizlerden gelen her talebin çözüme kavuşması adına gayret gösteriyoruz. En son Cumhurbaşkanımız yüzde 50 ciro kaybı yaşayan işletmelere destek verilmesi konusu talebi iş dünyamızdan bize geldi. Bizler bu talepleri ilettik. Bizim misyonumuz üyelerimizden gelen talepleri yetkili mercilere aktarmak ve çözümü için gayret göstermek. Özellikle bu dönemde hep beraber hareket ederek tüm oda ve borsalarımızla örnek bir dayanışma sergiledik. Gerçekleştirdiğimiz ramazan yardımları ve uzaktan eğitime destek amacıyla dağıttığımız klavyeli tablet kampanyamıza da oda ve borsalarımız destek verdi. Kendilerine teşekkür ediyorum."

Hisarcıklıoğlu, Bankkart Tedarik Zinciri Finansman Projesi'ne de değindi.

Daha önce Bursa'ya geldiğinde, BTSO ziyaretinde üyelerin kendisinden taleplerinin olduğunu hatırlatan Hisarcıklıoğlu, "Şimdi yeni bir sistem geliştirildi. Türkiye'de bir devrim. İlk Ziraat Bankası ile başladık. Ödeme garantisi yüzde 100. Bu inovasyonu yaptıktan sonra Halk Bankası bize geldi ve sisteme dahil oldu. Bundan sonra hiçbir üyemiz vadeli çek aldım, karşılıksız çıktı deme şansı yok. Çünkü biz bunun önünü açtık." ifadelerini kullandı.

BTSO Başkanı İbrahim Burkay ise küresel ölçekte son 100 yılın en büyük krizine neden olan koronavirüs salgınının, sosyal yaşamın yanı sıra çalışma hayatındaki tüm aktörleri derinden etkilediğine dikkati çekti.

Özellikle turizm, yeme-içme, hizmet ve eğitim sektörü olağanüstü bir dönemden geçtiklerini belirten Burkay, şunları kaydetti:

"Uluslararası alanda olduğu gibi ülkemizde de uygulamaya alınan sağlık tedbirleriyle işletmelerimizin sıkıntılarına çözüm üretecek düzenlemelerle ekonomide en ideal dengeyi bulmak ve yolumuza güçlü bir şekilde devam etmek zorundayız. Bursa iş dünyası olarak 47 bin üyemizin sıkıntılarına çözüm üretirken, işletmelerimizin üretim potansiyelini ve rekabet gücünü korumayı hedefliyoruz. BTSO olarak Kovid-19 virüsünün ülkemizde tespit edildiği ilk günden bu yana yoğun bir mesai içindeyiz. Başta TOBB öncülüğünde başlatılan Nefes Kredisi olmak üzere üyelerimize destek sağlayan birçok önemli çalışmayı hayata geçirdik. Zor günlerde iş dünyamız için elimizi taşın altına koyduk."

Bursa Ticaret Borsası Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı ile BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur da katılımcılara hitap etti.

Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, İbrahim Burkay, Türkiye, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri | TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, BTSO'nun çevrim içi Müşterek Komiteler Toplantısı'na katıldı - Son Dakika Ekonomi


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