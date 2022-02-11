Son dakika haberleri! Tobruk Temsilciler Meclisi tarafından Libya Başbakanı seçilen Başağa başkent Trablus'a geldi - Son Dakika

Libya'nın doğusunda yer alan Tobruk'taki Temsilciler Meclisi tarafından yeni başbakan seçilen Fethi Başağa'yı taşıyan uçak Trablus'taki Mitiga Havalimanı'na ulaştı.

Başağa'yı havalimanında yaklaşık 200 kişi karşıladı.

Ülkenin doğusundaki milletvekillerinin katılımıyla 10 Şubat'ta Meclis Başkanı Akile Salih'in başkanlığında yapılan oturumda, milletvekillerinin çoğunluğu Başağa lehine oy verdi.

Tobruk'taki oturuma ülkenin batısındaki temsilcilerin çoğu katılmadı.

Ülkenin doğusundaki milletvekilleri ve batısındaki bazı siyasi aktörler, 24 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Ulusal Birlik Hükümeti'nin görevinin sona erdiğini iddia ediyor.

Ne olmuştu?

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti.

Ancak Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyinden oluşan taraflar, seçimlerin hukuki altyapısını belirleyecek kanunda uzlaşamadı.

Hukuki sorunlar nedeniyle seçimler planlanan tarihte yapılamadı.