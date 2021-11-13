Üye Girişi
Son dakika haberleri... Tofaş Ar-Ge'ye Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan ödül - Son Dakika

Son dakika haberleri... Tofaş Ar-Ge'ye Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan ödül

13.11.2021 13:18
Son dakika haberleri... Tofaş Ar-Ge'ye Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan ödül

Son dakika haberler... Tofaş, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca düzenlenen Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Performans Endeksi Ödülleri'nde "251 ve üzeri Ar-Ge Personel İstihdamı Yapan Şirketler" kategorisinde ikincilik ödülünün sahibi olurken, otomotiv Ar-Ge Merkezleri arasında en üst sırada yer aldı.

Tofaş, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca düzenlenen Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Performans Endeksi Ödülleri'nde "251 ve üzeri Ar-Ge Personel İstihdamı Yapan Şirketler" kategorisinde ikincilik ödülünün sahibi olurken, otomotiv Ar-Ge Merkezleri arasında en üst sırada yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Tofaş, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 8'incisi gerçekleştirilen Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Bölgeleri Zirvesi'nde, en üst kategori olan "251 ve üzeri Ar-Ge Personel İstihdamı Yapan Şirketler" kategorisinde ikincilik ödülünün sahibi oldu.

Tofaş ayrıca, otomotiv Ar-Ge Merkezleri arasında en üst sırada yer aldı. Sıralamada ilk 3'te yer alan tek otomotiv Ar-Ge merkezi olan Tofaş'ın ödülünü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan, Tofaş Üst Yöneticisi (CEO) Cengiz Eroldu teslim aldı.

Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin gelişimlerinin değerlendirilmesi ile Ar-Ge ve teknoloji politikalarına ışık tutulması amacıyla yapılan ve ödüllerin belirlendiği performans endeksinde, Ar-Ge personel istihdamı, Ar-Ge harcama yoğunluğu, Proje kapasitesi, İş birliği ve etkileşim, Ticarileşme ile Fikri mülkiyet yetkinliği kriterleri dikkate alınıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tofaş CEO'su Eroldu, Tofaş'ın kurulduğu günden bu yana Türkiye otomotiv sektöründe pek çok ilki gerçekleştirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Yıllar içerisinde çok sayıda ürün geliştirme projesi üzerinde çalışan Tofaş Ar-Ge, Doblo, Fiorino ve Egea gibi ülke ihracatına da ciddi katkılar sunan küresel modellerin ürün geliştirme çalışmalarında önemli rol üstlendi. Ar-Ge'miz bugün ulaştığı noktada, sıfırdan komple araç geliştirme bilgi birikimine ve yetkinliklerine sahip oldu. Geliştirdiğimiz ürünlerin mühendislik tasarımından pazara sunulmasına kadar önemli roller üstleniyor ve başarılı projelerimizle dünyaya açılıyoruz. Bu başarılarımızın arkasında Ar-Ge'ye verdiğimiz önem ve uzun yıllardır süregelen yatırımlarımız bulunuyor."

Tofaş Ar-Ge'nin, Stellantis dünyasındaki farklı marka ve modeller için bileşenler ve sistemlerin tasarlanması, sanal/fiziksel doğrulamalar yapılması, prototiplenmesi gibi birçok farklı alanda sorumluluk üstlendiğini aktaran Eroldu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tofaş Ar-Ge, küresel ürün projeleri için mühendislik ihracat merkezi olarak da grup içerisinde fark yaratıyor. Nihai ürün geliştirmenin yanı sıra Stellantis'in dünyanın farklı bölgelerinde üretilen marka ve modellerinin ürün geliştirme projelerinde mühendislerimiz aktif rol oynuyor. Nihai mühendislik çözümleri üretiyor, tasarım faaliyetlerimiz, test ve doğrulama merkezimizle, üretmekte olduğumuz ürünlerin dışındaki modellerin geliştirme süreçlerine destek veriyoruz. Bu kapsamdaki sorumluluklarımız da artarak devam ediyor. 2020 yılında Tofaş Ar-Ge'nin 170 mühendisi yurt dışı farklı projelerde görev alırken, 2021 yılında bu sayı ikiye katlandı ve 350 mühendisimiz Stellantis'in küresel çaptaki mühendislik çalışmalarında görev aldı, müşterilere doğrudan dokunan yenilikçi çözümler üretti. Yaklaşık 700 çalışanımızın bulunduğu Ar-Ge merkezimizle nihai ürünlerin geliştirilmesinin yanı sıra mühendislik ihracatıyla da ülke ekonomisine katkı sağlamanın gururunu yaşıyoruz. Türk mühendislerinin yetkinliği ve başarısını farklı projelerle dünyaya taşımak bizleri memnun ediyor."

Eroldu, ayrıca Tofaş Ar-Ge Merkezi'nin, devam eden AB araştırma projeleri sayısının, 2021 yılında 15'e ulaşacağına dikkati çekerek, üniversite iş birliklerinin önemine değindi.

Tofaş'ın bu kapsamda en fazla program yürüten şirketlerden biri olduğunu belirten Cengiz Eroldu, 2020 yılında 45 patent ve 12 tasarım tescilinin bulunduğunu kaydetti.

Araştırma Geliştirme, Cengiz Eroldu, Tofaş, CEO, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Tofaş Ar-Ge'ye Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan ödül - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Karı-koca, gece yarısı apartmanlarının zemin katında bıçaklanarak öldürüldü 13:20 Karı-koca, gece yarısı apartmanlarının zemin katında bıçaklanarak öldürüldü Emrindeki memurla ilişki yaşayan amire soruşturma açıldı 13:11 Emrindeki memurla ilişki yaşayan amire soruşturma açıldı Başkan Mustafa Destici'den asgari ücret önerisi: En az 4 bin TL olmalıdır 12:44 Başkan Mustafa Destici'den asgari ücret önerisi: En az 4 bin TL olmalıdır
Son dakika magazin haberleri! Son dakika gündemdeki magazin olayları 12:40 Son dakika magazin haberleri! Son dakika gündemdeki magazin olayları Kırıkkale'de kurulacak Roketsan'ın fabrikasıyla 5 bin kişiye iş imkanı sağlanacak 12:00 Kırıkkale'de kurulacak Roketsan'ın fabrikasıyla 5 bin kişiye iş imkanı sağlanacak Elon Musk'ın iş görüşmesinde sorduğu soru ortaya çıktı 11:20 Elon Musk'ın iş görüşmesinde sorduğu soru ortaya çıktı
AK Parti'den Şehit yakını ve belediye işçisini makam odasından kovan belediye başkanı için ilk açıklama 10:53 AK Parti'den Şehit yakını ve belediye işçisini makam odasından kovan belediye başkanı için ilk açıklama Çalışacak eleman bulamamaktan şikayetçiler! İkitelli OSB'de çalışacak 50 bin işçi aranıyor 10:24 Çalışacak eleman bulamamaktan şikayetçiler! İkitelli OSB'de çalışacak 50 bin işçi aranıyor

Son Dakika Haberleri
13:12 Göçmenlerin sınırdan geçişini sağlamak için askerlerin gözüne lazer tuttular
13:10 Emrindeki memurla ilişki yaşayan amire soruşturma açıldı
12:45 Ailesi çadır kurduğu esnada ortadan kaybolan kız çocuğundan 4 gündür haber alınamıyor
12:44 Başkan Mustafa Destici'den asgari ücret önerisi: En az 4 bin TL olmalıdır
12:42 Uzaylılarla ilgili ABD'den ürküten ima geldi
12:39 Son dakika magazin haberleri! Son dakika gündemdeki magazin olayları
12:21 Rus bombardıman uçaklarının önü İngiliz jetleri tarafından kesildi
12:21 Sahte döviz basan kalpazanlar suçüstü yakalandı
12:05 Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu, gözaltına alındı
11:19 Elon Musk'ın iş görüşmesinde sorduğu soru ortaya çıktı
Emekli polis, cüzdanın bulunması için gittiği polis merkezinde havaya ateş açtı Emekli polis, cüzdanın bulunması için gittiği polis merkezinde havaya ateş açtı         
13:21
Göçmenlerin sınırdan geçişini sağlamak için askerlerin gözüne lazer tuttular Göçmenlerin sınırdan geçişini sağlamak için askerlerin gözüne lazer tuttular         
13:12
Ailesi çadır kurduğu esnada ortadan kaybolan kız çocuğundan 4 gündür haber alınamıyor Ailesi çadır kurduğu esnada ortadan kaybolan kız çocuğundan 4 gündür haber alınamıyor         
12:45
Uzaylılarla ilgili ABD'den ürküten ima geldi Uzaylılarla ilgili ABD'den ürküten ima geldi         
12:42
Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu, gözaltına alındı Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu, gözaltına alındı         
12:05
Müşterinin ense tıraşını yamuk yapan çırak demir copla dayak yedi Müşterinin ense tıraşını yamuk yapan çırak demir copla dayak yedi         
11:58
Survivor eski yarışmacıları Aleyna Çalışkan ile Batuhan Karacakaya samimi şekilde görüntülendi Survivor eski yarışmacıları Aleyna Çalışkan ile Batuhan Karacakaya samimi şekilde görüntülendi         
10:58
İki kadının hayatını kaybettiği feci kazanın en net görüntüleri ortaya çıktı İki kadının hayatını kaybettiği feci kazanın en net görüntüleri ortaya çıktı         
10:27
Acımasız işkencelerle bilinen eski asker, tavan arasında bulundu Acımasız işkencelerle bilinen eski asker, tavan arasında bulundu         
09:59
Berdan Mardini'den büyük ses getirecek itiraf: Eşim benimle evliyken sahte kimlikle başkasıyla nikah kıymış Berdan Mardini'den büyük ses getirecek itiraf: Eşim benimle evliyken sahte kimlikle başkasıyla nikah kıymış         
09:58
Araçta kadın yolcusu bulunan adam, mastürbasyon yaptı Araçta kadın yolcusu bulunan adam, mastürbasyon yaptı         
09:35
Yalancı dizisi ekranlara veda ediyor Yalancı dizisi ekranlara veda ediyor         
09:05
SP lideri Karamollaoğlu, "Cumhurbaşkanı ittifak teklif etti" sözleriyle verdiği net yanıtı anlattı: Sistem değişmeden olmaz SP lideri Karamollaoğlu, "Cumhurbaşkanı ittifak teklif etti" sözleriyle verdiği net yanıtı anlattı: Sistem değişmeden olmaz         
08:56
Ali Babacan, doların 10 lirayı geçmesinden sonra Erdoğan'ın eski sözlerini gündeme getirdi: Kahroluyorum Ali Babacan, doların 10 lirayı geçmesinden sonra Erdoğan'ın eski sözlerini gündeme getirdi: Kahroluyorum         
23:29
Metropoll'ün yayınlanan son seçim anketinde ilginç sonuçlar! Cumhur İttifakı'yla Millet İttifakı'nın arasındaki fark düştü Metropoll'ün yayınlanan son seçim anketinde ilginç sonuçlar! Cumhur İttifakı'yla Millet İttifakı'nın arasındaki fark düştü         
21:46
Sedat Peker'den aylar sonra yeni paylaşım! Mesajını jet ski üzerinden yayınladı Sedat Peker'den aylar sonra yeni paylaşım! Mesajını jet ski üzerinden yayınladı         
20:28
Türkiye'ye Çinli otomotiv devi Chery'nin yeni modelleri geliyor Türkiye'ye Çinli otomotiv devi Chery'nin yeni modelleri geliyor         
14:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2021 13:24:21. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Tofaş Ar-Ge'ye Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan ödül - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement