Son dakika haberleri: TOFAŞ'ta koronavirüs testleri negatif

TOFAŞ Spor Kulübü, basketbol takımının koronavirüs testlerinin negatif çıktığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "TOFAŞ Basketbol Takımımızın 2020-2021 sezonu çalışmaları kapsamında Fenerbahçe Beko ile oynayacağı hazırlık maçı öncesinde; A Takım sporcularımız, teknik ekibimiz ve kulüp personelimiz 4 Eylül 2020 tarihinde Covid-19 PCR tarama testinden geçmiştir. TOFAŞ Basketbol A Takım sporcularımız, teknik ekibimiz ve kulüp personelimize 4 Eylül 2020 tarihinde yapılan Covid-19 PCR tarama test sonuçlarının tümünün negatif olduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.