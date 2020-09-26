Son dakika haberleri | Togo'da hükümet istifa etti
Son dakika haberleri... Togo'da Başbakan Komi Selom Klassou hükümetinin, Cumhurbaşkanı Faure Gnassingbe'ye istifa mektubunu ilettiği bildirildi.
Togo'da Başbakan Komi Selom Klassou hükümetinin, Cumhurbaşkanı Faure Gnassingbe'ye istifa mektubunu ilettiği bildirildi.
Togo Başbakanı Komi Selom Klassou hükümeti, Cumhurbaşkanı Faure Gnassingbe'ye istifa mektubunu sundu. Togo Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı bu istifayı kabul ederek, ekonomik, siyasi ve sosyal düzeylerde gösterilen çabalar ve sağlık krizinin yarattığı zor duruma rağmen elde edilen cesaret verici sonuçlar için Başbakanı ve tüm hükümet ekibini tebrik etti" ifadeleri kullanıldı.Yeni hükümet kurulana kadar Klassou'nun görevini sürdüreceği aktarıldı.
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