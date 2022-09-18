Son dakika haberleri! Tokat orman yangını (1)

Merkeze bağlı Topçam Yaylası Çamlık bölgesindeki ormanda saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Tokat , Erbaa ve Niksar Orman İşletme Müdürlükleri ile Amasya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın söndürme arazözlerinin de takviye olarak gönderildiği bölgede yangına havadan da helikopterlerle müdahale ediliyor.

Kaynak: DHA

Topçam, Tokat, Güncel, Son Dakika

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