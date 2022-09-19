TOKAT'TA 1 KADININ ÖLDÜĞÜ 3 KİŞİNİN YARALANDIĞI SİLAHLI KAVGA AĞAÇ KESME YÜZÜNDEN ÇIKMIŞ - Son Dakika
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TOKAT'TA 1 KADININ ÖLDÜĞÜ 3 KİŞİNİN YARALANDIĞI SİLAHLI KAVGA AĞAÇ KESME YÜZÜNDEN ÇIKMIŞ

19.09.2022 15:18

TOKAT'ta amca çocukları arasında yaşanan, 4 çocuk annesi Munise Nazik'in (35) öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavganın arazideki kavak ağaçlarının kesilmesi nedeniyle çıktığı belirlendi.

TOKAT'ta amca çocukları arasında yaşanan, 4 çocuk annesi Munise Nazik'in (35) öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavganın arazideki kavak ağaçlarının kesilmesi nedeniyle çıktığı belirlendi. Olay sonrası gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında merkeze bağlı Beşören köyü yakınlarındaki Karaca yaylasında meydana geldi. Sinan Nazik (42) ile kuzeni Cemalettin Nazik'in oğlu Yasin Nazik arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken, bu sırada Cemalettin Nazik, av tüfeğiyle Sinan Nazik'e ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Sinan Nazik, eşi Şerife (40), kız kardeşi Munise ve Emirhan Nazik yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar hastanelere kaldırıldı. Gaziosmanpaşa Üniversite Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedaviye alınan Munise Nazik, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Bileğinden yaralanan Şerife Nazik, Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Tokat Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren Sinan Nazik'in ise hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Olayın ardından jandarma Y.N., T.N. ve A.N.?yi gözaltına aldı. Olay sonrası kaçan Cemalettin Nazik de yakalandı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Hastanedeki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen 4 çocuk annesi Munise Nazik'in cenazesi, Ali Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Erenler Mezarlığı'nda toprağa verildi. Nazik'in eşinden boşandıktan sonra kardeşleriyle birlikte yaşadığı öğrenildi.

ORTAK OLDUKLARI AĞAÇLARI KESTİRİP SATMIŞ

Yasin Nazik'in evlerinin bulunduğu noktada Sinan Nazik ile ortak oldukları 14 kavak ağacını kestirdikten sonra 13 bin liraya sattığı, kavganın da bu nedenle çıktığı belirtildi.

4 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Jandarmadaki sorgu işlemleri tamamlanan 4 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. Adliye çevresinde polis ve jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Şüphelilerin savcılık sorgusuna başlandı. (DHA)

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Kaynak: DHA

Jandarma, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TOKAT'TA 1 KADININ ÖLDÜĞÜ 3 KİŞİNİN YARALANDIĞI SİLAHLI KAVGA AĞAÇ KESME YÜZÜNDEN ÇIKMIŞ - Son Dakika

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SON DAKİKA: TOKAT'TA 1 KADININ ÖLDÜĞÜ 3 KİŞİNİN YARALANDIĞI SİLAHLI KAVGA AĞAÇ KESME YÜZÜNDEN ÇIKMIŞ - Son Dakika
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