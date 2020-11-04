Baba ve oğlu ilçede toprağa verildi.

Oğlunun ölümünden bir gün sonra baba Ali Osman Kaya da hayatını kaybetti.

Durumu ağırlaşan Necmettin Kaya, Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi. Kaya burada hayatını kaybetti.

Baba ve oğlu Turhal Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

İlçede yaşayan 57 yaşındaki baba Ali Osman Kaya ve 32 yaşındaki oğlu Necmettin Kaya bir süre önce Kovid-19'a yakalandı.

Tokat 'ın Turhal ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören baba ve oğlu hayatını kaybetti.

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Tokat'ta baba ve oğlu bir gün arayla Kovid-19'dan hayatını kaybetti - Son Dakika

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