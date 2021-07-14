Üye Girişi
Son dakika haberleri | Tokat'ta Büşra'yı öldüren maganda hakim karşısında - Son Dakika

Son dakika haberleri | Tokat'ta Büşra'yı öldüren maganda hakim karşısında

14 Temmuz 2021 Çarşamba 14:34
Son dakika haberleri | Tokat'ta Büşra'yı öldüren maganda hakim karşısında, System.String[]

Son dakika haberine göre Tokat'ta havaya sıktığı kurşunlar yüzünden 17 yaşındaki genç kızın ölümüne sebep olan magandanın yargılanmasına bugün başlandı.

Tokat'ta havaya sıktığı kurşunlar yüzünden 17 yaşındaki genç kızın ölümüne sebep olan magandanın yargılanmasına bugün başlandı.

Erbaa ilçesinde yaklaşık 7 ay önce yorgun merminin isabet etmesi sonucu 17 yaşındaki Hanife Büşra Konyar, hayatını kaybetti. Olayın ilk duruşması Tokat Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki görüldü. Duruşmaya, hapis istemiyle yargılanan tutuklu sanık Ö.K., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Mahkeme heyetinin iddianameyi okumasının ardından söz alan tutuklu sanık Ö.K., "Olay günü boş araziye doğru 10 el ateş açtım. Böyle bir şey akılımın ucundan bile geçmedi. Ben bunu isteyerek yapmadım. Aileye karşı bir düşmanlığım yok. Çok pişmanım özür dilerim" dedi. Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşma 20 Eylül 2021 tarihin erteledi.

Acılı anne "bu işin peşini bırakmayacağım"

Duruşma çıkışında açıklamalarda bulunan anne Nakşiye Konyar, sanığın en ağır ceza ile yargılanmasını isteyerek, "Adalet yerini bulacak. Ben buna inanıyorum. Oradaki hallerini herkes gördü. Özür diledi, pişman olduğunu söyledi, söylediklerinin hiçbiri önemli değil. Söyleyecek kelime bulamıyorum. Ne desem. Benim Büşram geri gelmeyecek. Ben biliyorum müebbet alacak. Müebbet istiyorum ve alacak o oradan. Ben annesi olarak bu işin peşini bırakmayacağım. Kızım için ayakta kalmaya devam edeceğim. Vicdanlara bırakıyorum" diye konuştu. Baba İbrahim Konyar ise, "Başkanın arkasında Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Adalet mülkün temelidir' diye yazısı vardı. Biz Türkiye Cumhuriyeti adaletine güveniyoruz. Hak edeceği cezayı alacağına inanıyoruz" diye konuştu.

"Başka Büşralar ölmesin"

Konyar ailesinin Avukatı Hasan Efe Uyar ise olası kast hükümleri gereğince davanın görülmesini istediklerini dile getirerek, "Savcılık makamı, iddia makamı da esas hakkındaki mütalaasını verdi. ve sanığın eyleminden ötürü 'Bilinçli taksirle cezalandırılması' yönünde bir görüş bildirdi. Fakat bu bizim başından beri kabul ettiğimiz bir durum değil. Bu davanın hakkı, gerçekten de adaletin tesis edilmesi için bu olayın 'Olası kast' hükümleri çerçevesinde değerlendirilmesi ve ona göre hüküm kurulması gerektiğini başından beri savunduk. Bugün de aynı doğrultuda Ağır Ceza Heyeti'ne karşı beyanlarımızı vermiş olduk. Şunu özellikle söylemek istiyorum; Bir seçim yapacağız: 17 yaşındaki bir kızın gündüz vakti 13.30'da kırtasiye alışverişini yaparken sokakta yürümesi mi yanlıştır yoksa sanığın alkol alıp, coşkuya kapılıp keyfe keder havaya ateş açması mı yanlıştır. Mahkeme Heyeti'ne de aynı ifadeleri kullandık. Vermiş oldukları karar aslında bir nebze bu iki durumdan birisini meşrulaştıracak bir karar olacaktır. Biz ısrarla ve inatla bu davanın TCK 21'E 2 kapsamında olası kast hükümleri gereğince bitirilmesi gerektiğini, sanığın da o doğrultuda ceza alması gerektiğini savunuyoruz. İstediğimiz sonucu alamazsak da istinaf kısmında, Yargıtay kısmında mücadelemiz devam edecek. Ailenin de mücadelesi, hukukçu olarak bizim de mücadelemiz tabi ki giden Büşra'yı geri getiremeyeceğiz ama bir daha başka Büşralar ölmesin, hayattan koparılmasın, başka anneler gözü yaşlı kalmasın diye bir kez dana ısrarla 'bireysel silahlanmaya hayır' demek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Olay; Tokat'ın Erbaa ilçesi Hükümet caddesinde talihsiz olay 31 Aralık 2020 yılında meydana geldi. 17 yaşındaki Hanife Büşra Konyar, kuzeni Şevval Keskin ile birlikte kaldırımda yürüdüğü sırada bir anda yere yığıldı. Bayıldığı sanılan genç kız sağlık ekipleri tarafından ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede Konyar'ın başına yorgun mermi isabet ettiği tespit edildi. Konyar, ilk müdahalesinin ardından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Genç kız yoğun bakım servisinde 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Konyar'ın cenazesi gözyaşları içinde toprağa verildi. Polis ekipleri merminin geldiği açından yola çıkarak kapsamlı bir çalışma yaptı. 4 Mahallede çalışma yapan ekipler merminin Mevlana Mahallesi Seyrantepe bölgesinden ateşlendiği belirlendi. Bölgede görülen şüpheli bir araç tespit eden polis, şüpheli Ö.K.'yi gözaltına aldı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Çamlıbel T Tipi Cezaevine gönderildi. Şahıs cezaevindeyken olayda hayatını kaybeden Büşra'nın başından bulunan mermi otopside çıkarıldı. Samsun'da yapılan balistik incelemede merminin Ö.K.'ye ait tabancadan çıktığı tespit edildi. - TOKAT

Son dakika haberleri | Tokat'ta Büşra'yı öldüren maganda hakim karşısında
Son dakika haberleri | Tokat'ta Büşra'yı öldüren maganda hakim karşısında
Son dakika haberleri | Tokat'ta Büşra'yı öldüren maganda hakim karşısında
Son dakika haberleri | Tokat'ta Büşra'yı öldüren maganda hakim karşısında
Son dakika haberleri | Tokat'ta Büşra'yı öldüren maganda hakim karşısında
Son dakika haberleri | Tokat'ta Büşra'yı öldüren maganda hakim karşısında
Son dakika haberleri | Tokat'ta Büşra'yı öldüren maganda hakim karşısında
Son dakika haberleri | Tokat'ta Büşra'yı öldüren maganda hakim karşısında

Mahkeme, Adalet, Erbaa, Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Tokat'ta Büşra'yı öldüren maganda hakim karşısında - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Gurbetçiler o ilçeye akın etti! İlçenin nüfusu 20 binden 200 bine fırladı 16:04 Gurbetçiler o ilçeye akın etti! İlçenin nüfusu 20 binden 200 bine fırladı Bankalarda peş peşe çöküş! Akbank'tan sonra Ziraat Bankası'nda da sistem çöktü 15:55 Bankalarda peş peşe çöküş! Akbank'tan sonra Ziraat Bankası'nda da sistem çöktü Elon Musk ile Razer CEO'su arasında oyuncu koltuğu düellosu! Razer CEO'sundan Musk'ın imalı paylaşımına yanıt gecikmedi 15:38 Elon Musk ile Razer CEO'su arasında oyuncu koltuğu düellosu! Razer CEO'sundan Musk'ın imalı paylaşımına yanıt gecikmedi
Son dakika: Ahmet Kural'a hapis şoku! Eski sevgilisi Sıla'yı darp ettiği için 1 yıl 4 ay 20 gün ceza aldı 15:25 Son dakika: Ahmet Kural'a hapis şoku! Eski sevgilisi Sıla'yı darp ettiği için 1 yıl 4 ay 20 gün ceza aldı Orman yangınlarının önüne geçmek için Valilik harekete geçti! Bu kararla ormanlara yeni yasaklar geliyor 15:16 Orman yangınlarının önüne geçmek için Valilik harekete geçti! Bu kararla ormanlara yeni yasaklar geliyor Araştırmadan çıkan sonuç şaşırttı! Araba sürüş tarzına bakarak Alzheimer hastalığına yatkınlığınız tespit edilebiliyor 14:54 Araştırmadan çıkan sonuç şaşırttı! Araba sürüş tarzına bakarak Alzheimer hastalığına yatkınlığınız tespit edilebiliyor
Sevgilisini vahşice öldüren cani, çocuğunu bahane ederek hakimden haberlerinin yapılmamasını istedi 14:44 Sevgilisini vahşice öldüren cani, çocuğunu bahane ederek hakimden haberlerinin yapılmamasını istedi Cezai ehliyetin olmadığını söylemişti! Akli dengesi yerinde olmayan şahsın başını ve cinsel organını keserek öldüren katile müebbet hapis 14:22 Cezai ehliyetin olmadığını söylemişti! Akli dengesi yerinde olmayan şahsın başını ve cinsel organını keserek öldüren katile müebbet hapis

Son Dakika Haberleri
16:09 Kampa gecikmeli katılan Diagne, Florya'ya geldi! Hakkında noterde tutanak tutulmuştu
16:03 Gurbetçiler o ilçeye akın etti! İlçenin nüfusu 20 binden 200 bine fırladı
16:02 Güney Afrika'da gerilim tırmanıyor! Protestolarda ateşe verilen binada anne-çocuk mahsur kaldı, anne çocuğunu aşağı atarak kurtardı
15:55 Bankalarda peş peşe çöküş! Akbank'tan sonra Ziraat Bankası'nda da sistem çöktü
15:30 Yıldız futbolcudan büyük fedakarlık! O teklife rağmen yuvası Barcelona'yı terk etmedi
15:25 Son dakika: Ahmet Kural'a hapis şoku! Eski sevgilisi Sıla'yı darp ettiği için 1 yıl 4 ay 20 gün ceza aldı
15:00 Mesut Özil'in balmumu figürü, dünyaca ünlü yıldızlarla birlikte İstanbul'da sergilenmeye hazırlanıyor
14:59 Polis memurunun saldırısına kurban giden Hakkari İl Emniyet Müdürü son yolculuğuna uğurlandı
14:55 Yılda 300 gün uyuyan adam dünyanın gündemine oturdu! Ailesi tarafından uykusunda yıkanıp besleniyor
14:40 TFF'den, sert çıkış! Uzun bir açıklamayla kulüplerin taleplerine ve iddialarına sert yanıt verdi
Kampa gecikmeli katılan Diagne, Florya'ya geldi! Hakkında noterde tutanak tutulmuştu Kampa gecikmeli katılan Diagne, Florya'ya geldi! Hakkında noterde tutanak tutulmuştu         
16:10
Güney Afrika'da gerilim tırmanıyor! Protestolarda ateşe verilen binada anne-çocuk mahsur kaldı, anne çocuğunu aşağı atarak kurtardı Güney Afrika'da gerilim tırmanıyor! Protestolarda ateşe verilen binada anne-çocuk mahsur kaldı, anne çocuğunu aşağı atarak kurtardı         
16:02
23 gündür havalimanında bekleyen Afgan aile için Valilik harekete geçti 23 gündür havalimanında bekleyen Afgan aile için Valilik harekete geçti         
15:39
Yıldız futbolcudan büyük fedakarlık! O teklife rağmen yuvası Barcelona'yı terk etmedi Yıldız futbolcudan büyük fedakarlık! O teklife rağmen yuvası Barcelona'yı terk etmedi         
15:31
Evlenen damada arkadaşları cenaze töreni düzenledi! Görenler önce şaşırdı, sonra da gülümsedi Evlenen damada arkadaşları cenaze töreni düzenledi! Görenler önce şaşırdı, sonra da gülümsedi         
15:16
Yılda 300 gün uyuyan adam dünyanın gündemine oturdu! Ailesi tarafından uykusunda yıkanıp besleniyor Yılda 300 gün uyuyan adam dünyanın gündemine oturdu! Ailesi tarafından uykusunda yıkanıp besleniyor         
14:55
Evinde kendini asarak yaşamına son verdi! Geriye veda notundaki sözleri kaldı: Ben artık dayanamıyorum Evinde kendini asarak yaşamına son verdi! Geriye veda notundaki sözleri kaldı: Ben artık dayanamıyorum         
14:45
Bu aşk çok konuşulacak! Murat Dalkılıç Hande Erçel'in yakın arkadaşıyla yeni bir aşka yelken açtı Bu aşk çok konuşulacak! Murat Dalkılıç Hande Erçel'in yakın arkadaşıyla yeni bir aşka yelken açtı         
14:39
Son Dakika: Faiz kararı açıklandı! Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19'da sabit bıraktı Son Dakika: Faiz kararı açıklandı! Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19'da sabit bıraktı         
14:07
Galatasaray'la ilgili bomba iddia! İstanbul'a gelen Ghezzal'ın menajeriyle anlaşma sağlandı Galatasaray'la ilgili bomba iddia! İstanbul'a gelen Ghezzal'ın menajeriyle anlaşma sağlandı         
14:06
Son Dakika: Şehirler arası otobüs biletlerine 3 ay süreyle tavan ücret uygulaması geldi! İşte mesafeye göre ücret tablosu Son Dakika: Şehirler arası otobüs biletlerine 3 ay süreyle tavan ücret uygulaması geldi! İşte mesafeye göre ücret tablosu         
14:04
Kadir Doğulu, sessizliğini bozdu! Serra Arıtürk ile sarmaş dolaş hallerine gelen tepkilere cevap verdi Kadir Doğulu, sessizliğini bozdu! Serra Arıtürk ile sarmaş dolaş hallerine gelen tepkilere cevap verdi         
13:36
Erdoğan'dan AK Parti'ye katılan Belediye Başkanına: Diyarbakır gezimizin bereketi oldun Erdoğan'dan AK Parti'ye katılan Belediye Başkanına: Diyarbakır gezimizin bereketi oldun         
13:06
Şirinler çetesine emniyetten ağır darbe! Rehin aldıkları kişileri çelik kafeslerde tutmuşlardı, ekiplerin baskını gerçeği ortaya çıkardı Şirinler çetesine emniyetten ağır darbe! Rehin aldıkları kişileri çelik kafeslerde tutmuşlardı, ekiplerin baskını gerçeği ortaya çıkardı         
12:59
Mesleğini bırakıp köyüne döndü, 3 yılda 250 bin lira kazandı Mesleğini bırakıp köyüne döndü, 3 yılda 250 bin lira kazandı         
12:01
Aydemir Akbaş'ın Aydemir Akbaş'ın "Beyhan olmasaydı Nebahat Çehre ile evlenmek isterdim" sözlerine Nebahat Çehre'den cevap         
09:13
Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel'den kayalıklarda hayran bırakan poz Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel'den kayalıklarda hayran bırakan poz         
21:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2021 16:18:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri | Tokat'ta Büşra'yı öldüren maganda hakim karşısında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement