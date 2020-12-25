Son dakika haberleri... Tokat'ta çalınan traktörü bulan jandarma sahibine teslim etti - Son Dakika

Tokat'ın Artova ilçesinde çalınan traktör, jandarma ekiplerince bulunarak sahibine verildi.

İlçeye bağlı Ahmetdanişment köyünde traktörün çalınması üzerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT ) ve Artova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı.

Yapılan çalışma sonucu traktörün Erzurum'da olduğu tespit edildi. Getirilen traktör sahibi Ömer Gencer'e teslim edildi.

Gencer, JASAT ve İlçe Jandarma personeline teşekkür etti.