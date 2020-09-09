Son dakika haberleri: Tokat'ta düzenlenen operasyonda 57 parça tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika

Tokat'ta düzenlenen tarihi eser operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yapılan istihbarat çalışması sonucu Geyraz uygulama noktasında bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, bir altın sikke, 28 gümüş sikke, 22 bronz sikke, 6 obje olmak üzere toplam 57 parça tarihi eser ele geçirildi.

Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.