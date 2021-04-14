Son dakika haberleri! Tokat'ta "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi kapsamında 500 fidan dikildi - Son Dakika

Son dakika haberleri! Tokat'ta "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi kapsamında 500 fidan dikildi

14.04.2021 13:53
Son dakika haberleri! Tokat'ta

Son dakika gündem haberi... Tokat'ta, "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi kapsamında 500 fidan toprakla buluşturuldu.

Tokat'ta, "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi kapsamında 500 fidan toprakla buluşturuldu.

Bedestenlioğlu Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'nde oluşturulan "En İyi Narkotik Polisi: Anne" hatıra ormanına, Vali Ozan Balcı, polisler ve projede eğitim alan anneler tarafından 500 fidan dikildi.

Balcı, gazetecilere, İçişleri Bakanlığının yönlendirmesi ve yüreklendirmesiyle Türkiye genelinde "En İyi Narkotik Polis: Anne" projesinin yürütüldüğünü söyledi.

Projenin ana gayesinin Türkiye'yi milleti, çocuklarıyla geleceğiyle sevmek olduğunu anlatan Balcı, "Bu yetmez. Çocukların da uyuşturucu ve uyuşturucu türevlerinden korunması lazım. Bu konuda da en büyük gücümüz, enerjimiz anneler. Anneler üzerinden projeyi yürütüyoruz. 'En iyi narkotik polisimiz anne' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Tokat Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 2 bin 600 anneyi eğittiğini dile getiren Balcı, şunları kaydetti:

"Beraber etkileşimde bulundular. Bir anlamda projeye katkı sağladılar. Bugün de ağaçlandırma basamağını gerçekleştiriyoruz. Çocuklar bizim geleceğimiz, her şeyimiz. Annelerimizin daha duyarlı olmalarını istiyorum. Hiçbir çocuğumuzun uyuşturucuya bulaşmasını asla istemeyiz. Biz mücadelemizi zaten veriyoruz. Vermeye de devam edeceğiz ama polisiye tedbirlerle bir yere kadar gidiyoruz. Ailelerin bilinçli olmasını çok çok önemsiyoruz. Çocuklarımızın her biri kıymet. Her biri bir değer. O değer kıymetin aşınmasını asla ve kata istemeyiz."

Programa katılanlar, narkotik dedektör köpeği "Herhandez" ile de fotoğraf çektirdi.

Narkotik, Türkiye, Balcı, Tokat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Tokat'ta 'En İyi Narkotik Polisi: Anne' projesi kapsamında 500 fidan dikildi - Son Dakika


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