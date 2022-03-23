Son dakika haberleri: TOKAT'TA HUSUMETLİ AİLELERİN SİLAHLI KAVGASI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI - Son Dakika
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Son dakika haberleri: TOKAT'TA HUSUMETLİ AİLELERİN SİLAHLI KAVGASI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

23.03.2022 20:55
Son dakika haberleri: TOKAT'TA HUSUMETLİ AİLELERİN SİLAHLI KAVGASI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

Son dakika gündem haberi... TOKAT'ın Turhal ilçesinde, husumetli olan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada Musa Ş. (40) tarafından av tüfeğiyle vurulan Serhat Unutmaz (22) hayatını kaybetti.

TOKAT'ın Turhal ilçesinde, husumetli olan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada Musa Ş. (40) tarafından av tüfeğiyle vurulan Serhat Unutmaz (22) hayatını kaybetti. 2 kişinin de yaralandığı kavgayla ilgili 3 kişi, gözaltına aldı.

Olay, akşam saatlerinde, Turhal ilçesine bağlı Kızkayası köyünde meydana geldi. Kız kaçırma meselesinden aralarında husumet bulunduğu iddia edilen Şahin ve Unutmaz ailelerinin fertleri, ilçe merkezinde karşılaştı. Aralarında başlayan tartışma, köye döndüklerinde kavgaya dönüştü. Kavgada Musa Ş., Serhat Unutmaz'ı av tüfeği ile vurdu. Yakınlarının araçla Turhal Devlet Hastanesi'ne götürdüğü ağır yaralı Serhat Unutmaz, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kavga sırasında darp sonucu yaralanan Hacı Osman Ş. ve Musa Ş. ise hastaneye kaldırılarak tedavi edildi. Tedavi sonrası Hacı Osman Ş. ve Musa Ş. ile Güler Ş. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Tokat İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komando birliği ise gerginlik yaşanmaması için Kzıkayası köyü girişinde güvenlik önlemi aldı. (DHA)

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Jandarma, Turhal, Tokat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: TOKAT'TA HUSUMETLİ AİLELERİN SİLAHLI KAVGASI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI - Son Dakika


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