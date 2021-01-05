Son dakika haberleri! Tokat'ta ihtiyaç sahibi çocuklara giyecek yardımı - Son Dakika

Türkiye'deki ihtiyaç sahibi öğrencilere kışlık kıyafet yardımı yapan WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu, Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğiyle Tokat'taki 503 öğrenciye de ulaştı.

Bu yıl "Kış Güneşi Hediyeniz Olsun" sloganı ile kış yardımlarını gerçekleştiren WEFA'nın Tokat'taki yardım çalışmalarına WEFA Türkiye Genel Sekreteri Cumali Keleş, WEFA Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Recep Yenigün ile WEFA gönüllüleri Yusuf Deniz ve Aydın Arslan katıldı.

Tokat'taki kış yardımlarına ilişkin bilgi veren WEFA Türkiye Genel Sekreteri Cumali Keleş, "WEFA olarak kış yardımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Geçen hafta Sivas ve Afyonkarahisar'daki çocuklarımıza kış hediyelerini vermiştik. Bugün de Tokat'taki çocuklarımızı sevindirdik. Tokat'ın bazı köylerini ziyaret ederek çocuklarımıza hediyelerini verdik. Yelpe köyü ve Kabaktepe köyündeki çocuklarımızı mutlu ettik. Ailelere zekat yardımında da bulunduk. Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğiyle Tokat'ta 503 öğrenciye kışlık kıyafet yardımı yapıyoruz. Destekleri için hayırseverlerimize de teşekkür ederiz." diye konuştu.