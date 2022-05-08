Son dakika haberleri... Tokat'ta iki katlı evden sesler geldiği ihbarı ekipleri alarma geçirdi - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Tokat'ta iki katlı evden sesler geldiği ihbarı ekipleri alarma geçirdi

08.05.2022 00:32
Son dakika haberleri... Tokat'ta iki katlı evden sesler geldiği ihbarı ekipleri alarma geçirdi

Edinilen son dakika haberine göre Tokat'ta iki katlı evden sesler geldiği ihbarı ekipleri harekete geçirdi.

Tokat'ta iki katlı evden sesler geldiği ihbarı ekipleri harekete geçirdi.

Ali Paşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan ve kullanılmayan iki katlı ahşap evden ses geldiği ihbarı yapıldı.

Bölgeye polis, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, evin önünde, arka tarafında ve içinde inceleme yaptı. İncelemede her hangi bir soruna rastlanmadı.

Tutanak tutan ekipler bölgeden ayrıldı.

Son dakika haberleri... Tokat'ta iki katlı evden sesler geldiği ihbarı ekipleri alarma geçirdi
Son dakika haberleri... Tokat'ta iki katlı evden sesler geldiği ihbarı ekipleri alarma geçirdi
Son dakika haberleri... Tokat'ta iki katlı evden sesler geldiği ihbarı ekipleri alarma geçirdi
Son dakika haberleri... Tokat'ta iki katlı evden sesler geldiği ihbarı ekipleri alarma geçirdi

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Cumhuriyet Caddesi, Tokat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Tokat'ta iki katlı evden sesler geldiği ihbarı ekipleri alarma geçirdi - Son Dakika


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