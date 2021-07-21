Son dakika haberleri... Tokat'ta kaybolan büyükbaş hayvanları jandarma buldu - Son Dakika

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde kaybolan 9 büyükbaş hayvanı jandarma ekipleri bularak sahibine teslim etti.
Göllü köyünde yaşayan Ç.Ş. (35), Reşadiye İlçe Jandarma Komutanlığına başvurarak 9 büyükbaş hayvanının kaybolduğunu bildirdi.
Jandarma ekipleri, yaptıkları çalışma sonucunda kaybolan hayvanları Gülkonak köyü yakınlarında buldu.
Hayvanlar, jandarma tarafından sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA
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