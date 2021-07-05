Son dakika haberleri... Tokat'ta market yangını - Son Dakika

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde bir markette elektrik kontağından çıkan yangın maddi hasarla atlatıldı.

Edinilen bilgiye göre; İlçe merkezi Gaziosmanpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir markette gece saatlerinde yangın çıktı. Yangını yoldan geçen vatandaşlar fark ederek ilk müdahaleyi yaptı. Vatandaşların müdahalesi yetersiz kalırken olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına Reşadiye Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Yoğun dumanların yükseldiği yangın yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre elektrik kontağından çıkan yangın markette maddi hasara neden oldu. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Yangını yoldan geçerken fark eden Mehmet Öztürk, ilçe jandarma komutanlığından yangın tüpü alarak müdahale de bulunduklarını söyledi. - TOKAT