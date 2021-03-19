Tokat'ta nevruz kutlaması yapan gruba 'koronavirüs' tutanağı - Son Dakika

Tokat'ta nevruz kutlaması yapan gruba 'koronavirüs' tutanağı

Tokat'ta nevruz kutlaması yapan gruba 'koronavirüs' tutanağıTOKAT'ta nevruz kutlaması sırasında koronavirüs tedbirlerine uymayan gruba, polis ekipleri tutanak tuttu.

Tokat'ta nevruz kutlaması yapan gruba 'koronavirüs' tutanağı TOKAT'ta nevruz kutlaması sırasında koronavirüs tedbirlerine uymayan gruba, polis ekipleri tutanak tuttu. Tokat Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığıyla Mücadele Derneği hafta sonu kısıtlamasına denk gelen 21 Mart Nevruz Bayramı'nı binalarının önünde kutladı. Sokak ortasına ateş yakan grup, etrafında halay çekti. Etkinliğe katılanlar daha sonra nevruz ateşinin üstünden atladı. Kutlamalar sırasında gruptaki birkaç kiyinin maske takmadığı görüldü. Gruptakiler basın açıklaması yaptığı sırada polis geldi. Polis, dernek üyeleri hakkında koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesi ile tutanak tutarken, etkinlik de sonlandırıldı.

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