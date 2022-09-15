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Kaza saat 18.00 sıralarında Tokat- Turhal karayolu Ulaş köyü kavşağında meydana geldi. Tokat'tan Turhal istikametine seyir halinde olan Tufan Hamamcı (41) idaresindeki 60 TR 646 plakalı hafif ticari araç, önünde giden Nurseli Ekinci (66) yönetimindeki 60 AAP 674 plakalı minibüse çarptı. Kazayı gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Olay yareni jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile birlikte 10'u öğrenci toplam 13 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. ( DHA )

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... TOKAT'TA ÖĞRENCİ SERVİSİ İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI 13 YARALI - Son Dakika

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