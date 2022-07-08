Son dakika haberleri... Tokat'ta otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Tokat'ta otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

08.07.2022 13:44
Son dakika haberleri... Tokat'ta otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

Son dakika haberleri... Tokat'ta otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Tokat'ta otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza; Tokat Almus kara yolu Pınarlı köyü yakınlarında meydana geldi. D. C. G. (24) idaresindeki Ford Focus marka 60 AAD 234 plakalı otomobil sürücüsünü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Olay yerine sağlık ekipleri, Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri ile AFAD sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. 5 yaralı ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - TOKAT

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Kaynak: İHA

İtfaiye, Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Tokat'ta otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Tokat'ta otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı - Son Dakika
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