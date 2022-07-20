Tokat'ın Zile içesinde otomobilin çaptığı yaya hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, A.T. (41) idaresindeki HH IM 6060 yabancı plakalı otomobil, Zile-Alaca kara yolu Karaşeyh mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Sadık Elibol'a (75) çarptı.
Kazada ağır yaralanan Elibol, ambulansla kaldırıldığı Zile Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Jandarma ekipleri sürücüyü ifadesi alınmak üzere karakola götürdü.
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... Tokat'ta otomobilin çarptığı yaya öldü - Son Dakika