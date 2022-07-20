Son dakika haberleri... Tokat'ta otomobilin çarptığı yaya öldü - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Tokat'ta otomobilin çarptığı yaya öldü

20.07.2022 13:10
Son dakika haberleri... Tokat'ta otomobilin çarptığı yaya öldü

Son dakika habere göre Tokat'ın Zile içesinde otomobilin çaptığı yaya hayatını kaybetti.

Tokat'ın Zile içesinde otomobilin çaptığı yaya hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, A.T. (41) idaresindeki HH IM 6060 yabancı plakalı otomobil, Zile-Alaca kara yolu Karaşeyh mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Sadık Elibol'a (75) çarptı.

Kazada ağır yaralanan Elibol, ambulansla kaldırıldığı Zile Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri sürücüyü ifadesi alınmak üzere karakola götürdü.

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Kaynak: AA

Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Tokat'ta otomobilin çarptığı yaya öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Tokat'ta otomobilin çarptığı yaya öldü - Son Dakika
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